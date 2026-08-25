Franco Mastantuono debutó en la Fiorentina que cayó goleada y el ex River salió furioso

Para colmo, cuando se disputaba el minuto 63, el entrenador Fabio Grosso decidió que el ex River saliera del campo de juego y el jugador de 19 años no se tomó la sustitución nada bien.

Fue así que al salir agarró una botella que luego tiró con bronca al suelo; una situación que no pasó desapercibida para el DT, quien en conferencia de prensa se expresó al respecto.

El entrenador de la Fiorentina habló sobre la actitud de Mastantuono

Fabio Grosso, entrenador de la Fiorentina, se refirió al partido del ex Real Madrid en su debut (donde fue titular): "Mastantuono tiene personalidad; me gustó la actitud que mostró al entrar al campo. Necesita mejorar de forma constante, y podemos ayudarle mejor".

El debut de Franco Mastantuono estuvo por el suelo.

Con respecto al partido, expresó: "Sabíamos que sería difícil; los Giallorossi son fuertes y están bien organizados. Necesitamos mejorar; encajamos algunos goles por ingenuidad".

"No se puede construir todo de la noche a la mañana, pero podemos mejorar nuestro rendimiento durante el partido. Creo que tenemos las bases para crear algo grande", concluyó el nuevo entrenador de Franco Mastantuono.