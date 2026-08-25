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0 - 4 frente a la Roma

Franco Mastantuono debutó en la Fiorentina que cayó goleada y el ex River salió furioso

Los días en el Real Madrid terminaron para Franco Mastantuono y comenzó su ciclo en Fiorentina, con un debut para el olvido

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Pésimo debut de Franco Mastantuono en la Serie A.

Pésimo debut de Franco Mastantuono en la Serie A.

El Real Madrid decidió que el mejor plan con Franco Mastantuono era cederlo para que sumara minutos, se adaptara al fútbol europeo y regresara al conjunto blanco con más experiencia. Su destino fue la Fiorentina, equipo donde brilló Gabriel Batistuta, pero el debut estuvo muy lejos de lo soñado.

En la primera fecha de la Serie A, el conjunto violeta visitó a la Roma y cayó por 4 a 0. La gran figura del partido no fue el ex River, sino Paulo Dybala, quien se adueñó de la pelota y brindó tres asistencias.

Paulo Dybala se llev&oacute; todos los aplausos en el debut de Mastantuono.

Paulo Dybala se llevó todos los aplausos en el debut de Mastantuono.

Debut para el olvido para Mastantuono en la Fiorentina

El conjunto romano se impuso con tres goles de Donyell Malen (las asistencias de la totalidad de sus goles fueron de Dybala) y uno de Niccolò Pisilli; en una goleada que representó un duro golpe para la Fiorentina y para Franco Mastantuono, quien tuvo su debut oficial en el fútbol italiano.

Para colmo, cuando se disputaba el minuto 63, el entrenador Fabio Grosso decidió que el ex River saliera del campo de juego y el jugador de 19 años no se tomó la sustitución nada bien.

Fue así que al salir agarró una botella que luego tiró con bronca al suelo; una situación que no pasó desapercibida para el DT, quien en conferencia de prensa se expresó al respecto.

El entrenador de la Fiorentina habló sobre la actitud de Mastantuono

Fabio Grosso, entrenador de la Fiorentina, se refirió al partido del ex Real Madrid en su debut (donde fue titular): "Mastantuono tiene personalidad; me gustó la actitud que mostró al entrar al campo. Necesita mejorar de forma constante, y podemos ayudarle mejor".

El debut de Franco Mastantuono estuvo por el suelo.

El debut de Franco Mastantuono estuvo por el suelo.

Con respecto al partido, expresó: "Sabíamos que sería difícil; los Giallorossi son fuertes y están bien organizados. Necesitamos mejorar; encajamos algunos goles por ingenuidad".

"No se puede construir todo de la noche a la mañana, pero podemos mejorar nuestro rendimiento durante el partido. Creo que tenemos las bases para crear algo grande", concluyó el nuevo entrenador de Franco Mastantuono.

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