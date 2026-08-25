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Lo pidió Arruabarrena

Boca analiza incorporar a un ex Selección argentina tras la lesión de Ayrton Costa

Con pocos defensores centrales en el plantel, Boca analiza incorporar a un defensor con citaciones a la Selección argentina

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Ayrton Costa es baja por lesión y Boca cuenta con pocos centrales. 

Ayrton Costa es baja por lesión y Boca cuenta con pocos centrales. 

Ayrton Costa, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial y se perderá los próximos compromisos en Boca, obligó a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme a encender las alarmas y salir a buscar una alternativa de jerarquía para reforzar la línea defensiva ante la falta de futbolistas en este puesto.

En ese contexto, el director técnico Rodolfo Arruabarrena dejó en claro las prioridades: no pretende sumar un futbolista para rellenar el plantel, sino incorporar a un jugador de jerarquía comprobada. El nombre apuntado para dar el "salto de calidad" es el de Nehuén Pérez, defensor formado en Argentinos Juniors con extenso recorrido en el fútbol europeo y convocatorias a la Selección Argentina.

Nehuén Pérez, el apuntado para reforzar la defensa de Boca.

Nehuén Pérez, el apuntado para reforzar la defensa de Boca.

La situación de Nehuén Pérez y la ingeniería del mercado

Actualmente en el Porto de Portugal, Pérez acumula una gran continuidad con 48 partidos disputados, tres goles y dos asistencias. Su valor de mercado se sitúa cerca de los 12 millones de euros, una cifra que sirve como referencia para dimensionar las exigencias de la negociación.

Sin embargo, y pese al alto costo, desde el entorno del jugador de 26 años le hicieron saber a Boca que su salida del equipo portugués podría resultar más accesible de lo anticipado.

Zenón sería la clave para que Boca pueda incorporar.

Zenón sería la clave para que Boca pueda incorporar.

A pesar del optimismo, el margen operativo de Boca en este mercado de pases tiene un condicionante reglamentario determinante: al estar cerrado el período general de transferencias del fútbol argentino, el club únicamente podrá incorporar si logra transferir a un futbolista al exterior para liberar un cupo.

Zenón sería la clave para concretar el pase

Ahí es donde entra en juego el interés de Inter Miami por Kevin Zenón. La posible venta del volante a la MLS por un monto cercano a su cláusula de rescisión (15 millones de dólares) le daría al Xeneize el marco legal e institucional necesario para concretar el arribo del central.

Mientras tanto, el cuerpo técnico evalúa alternativas, donde también figuran jugadores como Francisco Álvarez, pero la prioridad absoluta para el Arruabarrena sigue siendo cerrar el desembarco de un defensor central.

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