Boca analiza incorporar a un ex Selección argentina tras la lesión de Ayrton Costa

Sin embargo, y pese al alto costo, desde el entorno del jugador de 26 años le hicieron saber a Boca que su salida del equipo portugués podría resultar más accesible de lo anticipado.

Zenón sería la clave para que Boca pueda incorporar.

A pesar del optimismo, el margen operativo de Boca en este mercado de pases tiene un condicionante reglamentario determinante: al estar cerrado el período general de transferencias del fútbol argentino, el club únicamente podrá incorporar si logra transferir a un futbolista al exterior para liberar un cupo.

Zenón sería la clave para concretar el pase

Ahí es donde entra en juego el interés de Inter Miami por Kevin Zenón. La posible venta del volante a la MLS por un monto cercano a su cláusula de rescisión (15 millones de dólares) le daría al Xeneize el marco legal e institucional necesario para concretar el arribo del central.

Mientras tanto, el cuerpo técnico evalúa alternativas, donde también figuran jugadores como Francisco Álvarez, pero la prioridad absoluta para el Arruabarrena sigue siendo cerrar el desembarco de un defensor central.