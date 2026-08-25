La indignante razón por la que Franco Colapinto se quedó sin un premio que ganó en la F1

Franco Colapinto se quedó con las ganas de celebrar.

Por qué Franco Colapinto había ganado la distinción

El miércoles 5 de agosto la Fórmula 1 difundió la votación oficial realizada por ellos mismos donde en el gráfico se puede apreciar que Colapinto recibió el 56% de los votos; detrás quedó Max Verstappen (por una maniobra realizada en el GP de Hungría frente a Hamilton) con el 37%, Liam Lawson (en Gran Bretaña sobre Lindblad) y Lewis Hamilton (en Hungría sobre Lindblad) con el 3% y nuevamente el neerlandés con el 1% (en Gran Bretaña sobre Hadjar).

La votación que ganó Franco Colapinto.

No obstante, más allá que le sacó 19% de diferencia, la Fórmula 1 decidió premiar al piloto de Red Bull dejando un manto de sospecha en la decisión.

Los organizadores de la Máxima tuvieron que salir a dar explicaciones aclarando que el premio es "otorgado por votación de los aficionados y un panel de expertos", aunque no aclararon quiéns conforman el "panel de expertos" ni entraron en detalles a qué porcentaje de la votación está destinada a los especialistas.

Verstappen se quedó con la distinción de Colapinto.

Max Verstappen se quedó con el premio de Colapinto

La FIA informó que el premio a la "Overtake of the Month” fue para el neerlandés donde se "celebra a los pilotos de Fórmula 1 que se atreven a realizar las maniobras de adelantamiento más desafiantes y valientes durante una carrera".

El ganador de julio es el piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen. El ganador de julio es el piloto de Red Bull Racing, Max Verstappen.

Además, aclararon cómo es el sistema de elección: "Los aficionados pueden elegir entre una selección de las mejores jugadas en pista cada mes de la temporada y votar por su adelantamiento favorito a través del sitio web de la F1".

"El piloto ganador recibirá el premio al Adelantamiento del Mes en el próximo evento de F1, en el Foro de Aficionados. Al final de la temporada, todos los ganadores se enfrentarán entre sí mientras los aficionados votan para decidir la maniobra definitiva en pista de la temporada y coronar al ganador del Adelantamiento del Año 2026", explicaron.

"Los aficionados pueden visitar F1.com durante toda la temporada y estar al tanto de los ganadores mensuales", concluye la información.

Ahora Colapinto tendrá la oportunidad de quedarse con el premio a mejor adelantamiento de septiembre cuando corra en el GP de Monza, Italia, que se realizará el fin de semana del 4 al 6 de septiembre.