La alfombra para salir de la ducha que no junta olor a humedad

¿Qué alfombra de ducha usar para evitar el olor a humedad en el baño?

Las alfombras de tela con humedad acumulada no solo producen mal olor, también son un peligro, ya que favorecen el desarrollo de moho y hongos en el baño y entran en contacto con nuestros pies al pisar la tela luego de una ducha.

Una de las alternativas es la alfombra de ducha de silicona. Estas alfombras no retienen agua, no juntan olor a humedad, son antideslizantes y, al no ser de tela, no se manchan con los productos del baño, con tierra, mugre y sarro en general. O por lo menos se limpian mucho más fácil. Estas alfombras de ducha también duran años en buen estado, ya que no se destiñen por los lavados.

La alfombra de silicona es mucho más higiénica.

Existen de diferentes tamaños, colores y con relieves de seguridad antideslizantes, pero en general cuestan entre $6.000 y $18.000, aunque existen modelos mucho más caros pensados para colocar en el interior de la ducha.

¿Cómo puedo limpiar la alfombra de tela de la ducha?

Si no te convencen las alfombras de silicona y prefieres seguir con las de tela, hay que saber bien cómo limpiarla y desinfectarla. Lo ideal es tener un par de modelos para ir rotando y lavando semanalmente o cada 15 días.

Para quitar el olor a humedad y eliminar los hongos, lo mejor es remojar la alfombra de la ducha en un balde con agua y vinagre blanco. El vinagre neutraliza olores y mata ciertos tipos de hongos.

Remoja la alfombra en vinagre para quitar el olor, los hongos, el sarro y la mugre pegada.

Para blanquear la alfombra percudida por la mugre, se puede remojar en agua con un poco de bicarbonato de sodio y posteriormente lavar en el lavarropas sola, sin otras prendas que se puedan llenar de tierra, mugre y restos de cabello del baño.