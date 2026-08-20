Cómo eliminar el sarro de la ducha usando un limón cortado: truco de limpieza efectivo

La ciencia respalda el uso del jugo de limón como un agente de limpieza sumamente eficaz, especialmente para desincrustar minerales, cal y sarro, además de poseer propiedades antimicrobianas.

El sarro de la ducha puede ser eliminado con distitnos elementos caseros.

A diferencia de los químicos industriales, este método de limpieza no emana vapores tóxicos ni daña los materiales a largo plazo, perfumando además el ambiente de forma natural.

Ya lo sabes, si tienes sarro presente en la ducha de casa, será mejor que cortes un limón al medio antes de gastar una fortuna en productos químicos tradicionales.

El paso a paso para aplicar el truco

Poner en práctica esta solución no requiere de mayores complicaciones ni de elementos costosos. Solo debes seguir estos simples pasos: