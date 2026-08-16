Cómo eliminar el sarro de las canillas usando pasta de dientes: truco de limpieza efectivo

Al aplicarlas sobre una superficie metálica, estos mismos agentes trabajan para "pulir" suavemente el metal, ayudando a desincrustar el sarro y los depósitos de cal sin la necesidad de utilizar químicos industriales agresivos que, muchas veces, terminan dañando el acabado original de las piezas.

Es una alternativa de limpieza ideal para quienes buscan resultados inmediatos sin recurrir a productos costosos o tóxicos que pueden irritar la piel.

La pasta de dientes puede solucionar este problema común.

La clave, según los expertos en mantenimiento del hogar, está en la constancia y en la técnica adecuada de aplicación a la hora de hacer este truco de limpieza.

Paso a paso: el método infalible para renovar tus canillas

Para lograr que tus grifos recuperen su brillo original, solo hace falta seguir este procedimiento sencillo: