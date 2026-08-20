RAE: muy pocos conocen cuál es el nombre del signo "Ç"

La Real Academia Española se encarga de controlar y hacer cumplir las reglas del español. La RAE explicó cómo se llama este signo que pocos conocen, "Ç".
La Real Academia Española (RAE) ha rescatado del olvido uno de los símbolos más curiosos de la historia del idioma: la cedilla, representada por la letra ç. Aunque hoy no aparece en la ortografía del español moderno, su nacimiento se produjo en la propia Península ibérica y su influencia continúa viva en otros idiomas.
La Real Academia Española (RAE) ha puesto hoy el foco en uno de los signos más singulares y olvidados de la historia del español: la "ç", conocida como cedilla. Aunque ya no forma parte de nuestra ortografía, su origen es español y su rastro sigue muy presente en numerosas lenguas actuales.
El término cedilla alude tanto a la letra completa como al pequeño rasgo que se coloca bajo la c. Por eso en la práctica se usa la expresión “ce con cedilla” para referirse a esa grafía. Desde el punto de vista tipográfico también se la encuentra citada como c caudata en estudios históricos.
La RAE recuerda que este signo recibe el nombre de cedilla y que la denominación se aplica tanto a la letra completa como al pequeño trazo que se coloca bajo la c. De ahí que sea correcto referirse a ella como "ce con cedilla".
La RAE explica que el nombre cedilla es el diminutivo de ceda, la forma antigua de nombrar la letra z. Su grafía procede de la escritura visigótica, donde la zeda fue evolucionando hasta integrarse visualmente con un trazo curvo que acabó evocando la c latina, dando lugar a una forma intermedia similar a ZC.
Aunque el español dejó de usarla, la cedilla no desapareció. Hoy sigue plenamente vigente en idiomas como el portugués, francés, catalán y occitano, donde representa el sonido [s], y también en albanés, turco y azerí, donde se emplea para el sonido [t].
La publicación de la RAE devuelve así a la actualidad un signo que, aunque ya no figura en nuestra ortografía oficial, forma parte del ADN histórico del español y demuestra cómo una letra nacida en la Península sigue escribiéndose hoy en millones de palabras fuera de ella.
Un signo de hace más de cien años
Según explica la RAE, se trata de una solución gráfica desarrollada en la España medieval, cuando el sistema fonético del castellano era muy distinto al actual. Con el tiempo, y tras el conocido reajuste de las sibilantes, el español dejó de utilizarla, aunque otras lenguas la incorporaron de forma estable.
Fuente: okdiario.com
En pocas palabras
- RAE: Explicó el nombre de la cedilla, la letra "Ç".
- Origen y uso: De origen español, sigue vigente en otros idiomas como el francés y portugués.
- Denominación: Se llama cedilla, diminutivo de "ceda" (forma antigua de la letra "z").