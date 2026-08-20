RAE: muy pocos conocen cuál es el nombre del signo "Ç"

El término cedilla alude tanto a la letra completa como al pequeño rasgo que se coloca bajo la c. Por eso en la práctica se usa la expresión “ce con cedilla” para referirse a esa grafía. Desde el punto de vista tipográfico también se la encuentra citada como c caudata en estudios históricos.

La RAE recuerda que este signo recibe el nombre de cedilla y que la denominación se aplica tanto a la letra completa como al pequeño trazo que se coloca bajo la c. De ahí que sea correcto referirse a ella como "ce con cedilla".

La RAE explica que el nombre cedilla es el diminutivo de ceda, la forma antigua de nombrar la letra z. Su grafía procede de la escritura visigótica, donde la zeda fue evolucionando hasta integrarse visualmente con un trazo curvo que acabó evocando la c latina, dando lugar a una forma intermedia similar a ZC.

Aunque el español dejó de usarla, la cedilla no desapareció. Hoy sigue plenamente vigente en idiomas como el portugués, francés, catalán y occitano, donde representa el sonido [s], y también en albanés, turco y azerí, donde se emplea para el sonido [t].

La publicación de la RAE devuelve así a la actualidad un signo que, aunque ya no figura en nuestra ortografía oficial, forma parte del ADN histórico del español y demuestra cómo una letra nacida en la Península sigue escribiéndose hoy en millones de palabras fuera de ella.

Un signo de hace más de cien años

Según explica la RAE, se trata de una solución gráfica desarrollada en la España medieval, cuando el sistema fonético del castellano era muy distinto al actual. Con el tiempo, y tras el conocido reajuste de las sibilantes, el español dejó de utilizarla, aunque otras lenguas la incorporaron de forma estable.

Fuente: okdiario.com