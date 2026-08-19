La RAE confirmó cómo se llaman las crías de las liebres y casi nadie lo sabe

Este es un error más común de lo que crees en español. Algunos piensan que decir conejito es correcto, y los conocedores del campo apuestan por gazapo. Sin embargo, ese término sólo sirve para la cría de los conejos.

Lo cierto es que hay un término aceptado por la Real Academia Española (RAE) en su diccionario, pero casi nadie lo utiliza: lebrato. Además, tiene varios sinónimos todavía más extraños, pero igualmente válidos.

La Real Academia Española ha confirmado que el nombre oficial de las crías de la liebre es "leveret", aunque la mayoría de la población desconoce este término.

La RAE recoge de manera clara que la cría de la liebre se llama lebrato. Esta es la forma oficial, recogida en el diccionario con la definición exacta de "liebre nueva o de poco tiempo".

RAE: sinónimos para describir las crías de las liebres

Lebrato es el término principal y el que se usa para definir a la cría de la liebre. De hecho, es el más común en textos científicos. No obstante, la RAE reconoce otros sinónimos.

Son igualmente válidos, pero la mayoría provienen de ciertas zonas rurales o sólo se usan en determinadas regiones. Por ello hoy están prácticamente desaparecidos. La RAE reconoce los siguientes: lebrasta, liebratico, lebrastón o farnaca

Fuente: okdiario.com