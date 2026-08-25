Estudiantes de Junín diseñaron un bolso de emergencia sustentable para sismos

Para poder cursar y aprobar la materia Microemprendimiento, un grupo de alumnos de quinto año del colegio Nuestra Señora del Santísimo Rosario, de Ingeniero Giagnoni, ubicado en el departamento de Junín, impulsó un proyecto que consiste en la creación de un kit de emergencia adaptado a la realidad sísmica de la provincia de Mendoza.
El proyecto lleva como nombre "Lifebag 2026", y la iniciativa surgió a comienzos del ciclo lectivo como una propuesta para integrar en la práctica los conocimientos de contabilidad y gestión comercial adquiridos durante la secundaria.
De esta manera, los estudiantes diseñaron un bolso confeccionado con material reciclado, utilizando bolsas plásticas de alimento para mascotas, que contiene los insumos indispensables recomendados ante una emergencia o movimiento telúrico.
¿Qué contiene el bolso de emergencia?
El bolso incluye agua potable, botiquín de primeros auxilios, linterna, velas, encendedor, silbato, libreta con lapicera, un instructivo con números de emergencia y alimentos no perecederos (como latas de conserva, golosinas, sal y azúcar para casos de baja presión).
Además, el kit contempla recomendaciones para el mantenimiento del equipamiento, como la rotación semestral de alimentos y la verificación del vencimiento de medicamentos crónicos en formato blister.
También cuenta con una manta de abrigo artesanal de 1,50 m x 0,80 m. Para confeccionarla, los alumnos aprendieron a tejer a crochet y a dos agujas, elaborando cuadrados de 20 x 20 cm que posteriormente fueron ensamblados. Incluso las madres, abuelas y otros familiares de los estudiantes colaboraron con la producción de los cuadraditos tejidos.
¿Cuánto cuesta el bolso de emergencia?
Coordinados por la docente Silvana Castro, los alumnos pensaron desde el diseño de producto hasta la estructura de costos y liquidación final. El bolso se comercializa a un precio de 45.000 pesos con el equipamiento completo, y las ganancias quedan para los estudiantes.
Hasta el momento, el curso ha fabricado 15 unidades y vendido más de la mitad. Quienes deseen consultar o adquirir el kit de prevención pueden contactarse directamente a través del canal oficial de Instagram del proyecto: @lifebag2026.
En pocas palabras
- Estudiantes de Junín: crearon "Lifebag 2026", un proyecto de microemprendimiento que combina prevención de riesgos, reciclaje y tejido artesanal.
- Kit de emergencia: el bolso contiene insumos indispensables recomendados ante una emergencia sísmica, como agua, botiquín y alimentos no perecederos.
- Producción sustentable: el bolso está confeccionado con material reciclado y una manta de abrigo tejida artesanalmente, con un precio de $45.000 pesos.