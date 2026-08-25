Estudiantes de Junín diseñaron un bolso de emergencia sustentable para sismos

Instagram @lifebag2026

¿Qué contiene el bolso de emergencia?

El bolso incluye agua potable, botiquín de primeros auxilios, linterna, velas, encendedor, silbato, libreta con lapicera, un instructivo con números de emergencia y alimentos no perecederos (como latas de conserva, golosinas, sal y azúcar para casos de baja presión).

Además, el kit contempla recomendaciones para el mantenimiento del equipamiento, como la rotación semestral de alimentos y la verificación del vencimiento de medicamentos crónicos en formato blister.

También cuenta con una manta de abrigo artesanal de 1,50 m x 0,80 m. Para confeccionarla, los alumnos aprendieron a tejer a crochet y a dos agujas, elaborando cuadrados de 20 x 20 cm que posteriormente fueron ensamblados. Incluso las madres, abuelas y otros familiares de los estudiantes colaboraron con la producción de los cuadraditos tejidos.

Estudiantes de Junín crearon un bolso de emergencia para sismos.

¿Cuánto cuesta el bolso de emergencia?

Coordinados por la docente Silvana Castro, los alumnos pensaron desde el diseño de producto hasta la estructura de costos y liquidación final. El bolso se comercializa a un precio de 45.000 pesos con el equipamiento completo, y las ganancias quedan para los estudiantes.

Hasta el momento, el curso ha fabricado 15 unidades y vendido más de la mitad. Quienes deseen consultar o adquirir el kit de prevención pueden contactarse directamente a través del canal oficial de Instagram del proyecto: @lifebag2026.