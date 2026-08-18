Rescataron con vida a un bebé de 6 meses y a un nene de 4 años tras el derrumbe de una vivienda en Junín

Dos menores fueron rescatados con vida este martes por la noche luego de que se derrumbara el techo de una vivienda ubicada en la intersección de calle Olivares y Carril Centro, en Junín.
El hecho fue advertido a través de un llamado al 911, que alertó sobre una mujer que solicitaba auxilio desde el interior de la vivienda. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 19ª constataron el derrumbe del techo y escucharon gritos provenientes del interior del inmueble.
En un primer momento, se informó que dos adultos mayores y dos menores se encontraban atrapados entre los escombros, por lo que se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de Bomberos y personal policial.
Durante las tareas de rescate, los efectivos lograron extraer con vida a los dos menores: un bebé de aproximadamente seis meses y otro niño de entre 4 y 5 años.
Ambos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.
En tanto, los dos adultos mayores también permanecen con vida y continúan las tareas para lograr su rescate de entre los escombros. En el lugar trabajan Bomberos y efectivos policiales.
Las circunstancias en las que se produjo el derrumbe y el estado de salud de las personas involucradas serán informados a medida que avance el operativo.
Nota en desarrollo.-
En pocas palabras
- Rescate: Dos menores fueron rescatados con vida tras el derrumbe del techo de una vivienda en Junín.
- Atrapados: Un bebé de 6 meses y un niño de 4 años se encontraban bajo los escombros.
- Atención médica: Los menores fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención.