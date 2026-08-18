Rescataron con vida a un bebé de 6 meses y a un nene de 4 años tras el derrumbe de una vivienda en Junín

Durante las tareas de rescate, los efectivos lograron extraer con vida a los dos menores: un bebé de aproximadamente seis meses y otro niño de entre 4 y 5 años.

Ambos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

En tanto, los dos adultos mayores también permanecen con vida y continúan las tareas para lograr su rescate de entre los escombros. En el lugar trabajan Bomberos y efectivos policiales.

Las circunstancias en las que se produjo el derrumbe y el estado de salud de las personas involucradas serán informados a medida que avance el operativo.

Nota en desarrollo.-