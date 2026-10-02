Una chica volvió del boliche, quiso entrar a su casa por el techo, y terminó atrapada en una concertina

Un operativo de rescate tuvo lugar durante la madrugada en el departamento de Las Heras, cuando efectivos de emergencias debieron auxiliar a una chica que sufrió un inusual accidente. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 9 de Julio y Río Negro, donde la joven quedó atrapada en el techo del una casa, en la concertina colocada por seguridad.
Todo comenzó luego de que la mujer regresara de un baile. Según la información de los rescatistas, se encontraba en presunto estado de intoxicación y no logró que los familiares, quienes cuidaban a su hija en el interior de la casa, le abrieran la puerta. Frente a este inconveniente, decidió trepar a la parte superior de la propiedad.
Durante el intento de ingreso, una concertina instalada en la estructura se le clavó profundamente en el muslo y la dejó atrapada. El accidente fue descubierto recién alrededor de las 6.30 de la mañana, cuando la abuela de la joven salió a barrer la vereda. Al descubrir la escena, se comunicó de inmediato para pedir ayuda.
Un rescate tortuoso
Tras el llamado telefónico, arribaron al domicilio dotaciones de bomberos, personal policial y una ambulancia. Los rescatistas tuvieron que cortar el alambre antes de poder mover a la herida de su posición.
Mientras el personal trabajaba en las alturas, la joven sorprendió a los presentes al pedir un cigarrillo para sobrellevar la espera. Finalmente, fue liberada de la estructura metálica y el equipo médico le colocó puntos de sutura para cerrar la lesión.
En pocas palabras
- Rescate en Las Heras: Una joven quedó atrapada en la concertina de seguridad de su techo.
- Accidente inusual: Intentó ingresar a su vivienda tras regresar de un baile y se enganchó en la estructura.
- Asistencia médica: Bomberos y personal de emergencias la liberaron y la joven recibió suturas en la herida.