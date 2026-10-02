Una chica volvió del boliche, quiso entrar a su casa por el techo, y terminó atrapada en una concertina

Todo comenzó luego de que la mujer regresara de un baile. Según la información de los rescatistas, se encontraba en presunto estado de intoxicación y no logró que los familiares, quienes cuidaban a su hija en el interior de la casa, le abrieran la puerta. Frente a este inconveniente, decidió trepar a la parte superior de la propiedad.

Durante el intento de ingreso, una concertina instalada en la estructura se le clavó profundamente en el muslo y la dejó atrapada. El accidente fue descubierto recién alrededor de las 6.30 de la mañana, cuando la abuela de la joven salió a barrer la vereda. Al descubrir la escena, se comunicó de inmediato para pedir ayuda.