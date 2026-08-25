Roger Federer vuelve al US Open: a qué hora juega la leyenda del tenis

Roger Federer regresa al Us Open

Roger Federer se refirió a su regreso a las pistas en el Us Open y confesó cierto nerviosismo ante el hecho de volver a jugar. "Para ser honesto,me pone muy nervioso. No he jugado ni un solo partido en...no sé, quizás cinco años. No sé cómo me irá. Hay mucha incertidumbre pero también mucha alegría poder regresar".

El suizo regresó este lunes al Arthur Ashe Stadium por primera vez desde 2019 y entrenó junto a Lorenzo Musetti, en la previa de la exhibición que jugará este martes junto a otras leyendas del tenis.

En conferencia de prensa, también el ex número 1 del mundo fue consultado sobre la posibilidad de volver a competir a nivel profesional y fue tajante: "No, absolutamente. Gracias por preguntar. Me alegra que hayas preguntado para poder aclararlo. Estoy demasiado ocupado, apenas encuentro tiempo para jugar". En este sentido, Federer reconoció que "mi cuerpo está acabado. Me siento bien, pero ahora soy simplemente un aficionado, disfruto viendo tenis".

Además, Roger Federer se refirió a su impresionante racha de cinco títulos consecutivos que encadenó entre 2004 y 2008: "Haber podido encadenar eso es algo casi surrealista, porque siempre supe lo difícil que era ganar aquí".

Y añadió: "Es el último Grand Slam de la temporada, todos vienen aquí queriendo ganarlo, todos pueden jugar bien en canchas duras, y con la humedad, el viento y todos los cambios por los que ha pasado este lugar a lo largo de los años, siempre ha sido un torneo difícil. Entonces, mirando hacia atrás, creo que eso fue increíble".

Por último, aseguró que no extraña la competencia: "No la he echado de menos porque estoy feliz de no tener que someter al cuerpo a ese desgaste. No sé cómo explicarlo, quizá sea simplemente no querer estar ahí fuera defendiendo y peleando cada punto".