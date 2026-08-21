Thiago Tirante quedó eliminado pero se llevó una buena suma luego de su gran semana en Cincinatti

Luego de sus grandes semanas en Canadá y Cincinnati, donde Tirante tuvo la hazaña de vencer a Novak Djokovic, el calendario para el argentino continuarpa con un torneo más en la previa al US Open 2026. Su próxima parada será el ATP 250 de Winston-Salem.

Cuánto ganó Thiago Tirante luego de una gran semana en el Masters 1000 de Cincinatti

Según la fuente oficial de la ATP, Thiago Tirante embolsó una suma de $193.645 dólares estadounidenses por haber llegado hasta los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinatti.