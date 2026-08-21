Thiago Tirante quedó eliminado pero se llevó una buena suma luego de su gran semana en Cincinatti

Thiago Tirante tuvo una gran semana en Cincinatti pero no pudo acceder a las semifinales del Masters 1.000 estadounidense. El argentino cayó con Arthur Fils por 6-3 y 6-2 en una hora y cuatro minutos de juego y se despidió del certamen.
Thiago Tirante cayó en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinatti pero cosechó una suma importante de dinero
Thiago Tirante tuvo una gran semana en Cincinatti pero no pudo acceder a las semifinales del Masters 1.000 estadounidense. El argentino cayó con Arthur Fils por 6-3 y 6-2 en una hora y cuatro minutos de juego y se despidió del certamen.
Luego de sus grandes semanas en Canadá y Cincinnati, donde Tirante tuvo la hazaña de vencer a Novak Djokovic, el calendario para el argentino continuarpa con un torneo más en la previa al US Open 2026. Su próxima parada será el ATP 250 de Winston-Salem.
Según la fuente oficial de la ATP, Thiago Tirante embolsó una suma de $193.645 dólares estadounidenses por haber llegado hasta los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinatti.
El argentino cosechó la suma más importante de su carrera por fuera de una competencia de Grand Slam. En su pasada presentación en el Australian Open, ganó $225.000 dólares australianos, mientras que en Roland Garros obtuvo $187.000 euros.
De esta manera, Thiago Tirante convirtió en uno de los tenistas argentinos ubicados en el top 100 con más dinero recaudado en lo que va de la temporada. En total, acumula $2.506.597 de dólares estadounidenses. Lo superan seis compatriotas: Sebastián Báez ($7.107.348), Francisco Cerúndolo ($11.095.229), Tomás Etcheverry ($7.154.383), Mariano Navone ($3.277.096), Marco Trungelliti ($2.741.906) y Juan Manuel Cerúndolo ($2.629.853). Por debajo de Tirante se ubican: Camilo Ugo Carabelli, Román Burruchaga y Facundo Díaz Acosta.