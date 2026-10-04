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La furia de Colapinto por la mala estrategia de Alpine: "Fue la decisión incorrecta"

Franco Colapinto se enojó por la decisión de la escudería, que decidió que largara con gomas blandas en Malasia, donde se corrió el GP de Bahréin de Fórmula 1

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Colapìnto se quejó de la estrategia de Alpine en el GP de Bahréin.

Colapìnto se quejó de la estrategia de Alpine en el GP de Bahréin.

Franco Colapinto se quedó con bronca. El piloto argentino se mostró enojado por la mala decisión de la escudería, que decidió que largara este domingo con gomas blandas en Malasia, donde se corrió el GP de Bahréin de Fórmula 1. El circuito de Sepang estaba mojado por la lluvia, eso lo complicó y finalizó en el puesto 13.

La carrera, que debía correrse a las 4 de la madrugada (hora argentina), debió postergarse durante una hora y 41 minutos a causa de las fuertes tormentas que azotaron la zona. El asfalto nunca se secó del todo y el piloto nacido en Pilar sufrió desde la largada con las gomas blandas.

Colapinto finaliz&oacute; en el puesto 13 en el GP de Bahr&eacute;in.

Colapinto finalizó en el puesto 13 en el GP de Bahréin.

Qué dijo Colapinto de la estrategia de Alpine en el GP de Bahréin

"Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón, y el auto no salió para adelante. Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta. Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera. Había que esperar un safety car y estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy, muy lento. No había chances", comenzó diciendo Colapinto en una nota con el canal ESPN.

"Es lo que hay. Con la goma lisa, como habíamos visto antes, tuvimos un muy muy buen ritmo. Pasé a varios autos que venían adelante mío bastante lejos y tenía mucho mejor ritmo. Eso es positivo para el futuro, pero es una pena que nos haya costado tanto con esa decisión y creo que si no hubiera sido una buena carrera", añadió.

"Al final, obviamente con el trencito de las gomas nuevas en el restart, era difícil, no había muchas chances, muchas oportunidades. Porque en el tren era complicado marcar cualquier diferencia con la goma nueva", recalcó.

Luego habló de la pista hñumeda: "No se secó nunca, es increíble. Pensé que en tres o cuatro vueltas se iba a secar, pero no se secó más. Evidentemente es mucha mala suerte, pero hay que laburar para el futuro".

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