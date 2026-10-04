La furia de Colapinto por la mala estrategia de Alpine: "Fue la decisión incorrecta"

La carrera, que debía correrse a las 4 de la madrugada (hora argentina), debió postergarse durante una hora y 41 minutos a causa de las fuertes tormentas que azotaron la zona. El asfalto nunca se secó del todo y el piloto nacido en Pilar sufrió desde la largada con las gomas blandas.

Colapinto finalizó en el puesto 13 en el GP de Bahréin.

Qué dijo Colapinto de la estrategia de Alpine en el GP de Bahréin

"Nos quedamos sin grip, nos quedamos todos patinando en la largada, en el cajón, y el auto no salió para adelante. Una lástima, obviamente fue la decisión incorrecta. Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y ya habíamos perdido la carrera. Había que esperar un safety car y estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy, muy lento. No había chances", comenzó diciendo Colapinto en una nota con el canal ESPN.