La furia de Colapinto por la mala estrategia de Alpine: "Fue la decisión incorrecta"

"Es lo que hay. Con la goma lisa, como habíamos visto antes, tuvimos un muy muy buen ritmo. Pasé a varios autos que venían adelante mío bastante lejos y tenía mucho mejor ritmo. Eso es positivo para el futuro, pero es una pena que nos haya costado tanto con esa decisión y creo que si no hubiera sido una buena carrera", añadió.
"Al final, obviamente con el trencito de las gomas nuevas en el restart, era difícil, no había muchas chances, muchas oportunidades. Porque en el tren era complicado marcar cualquier diferencia con la goma nueva", recalcó.
Luego habló de la pista hñumeda: "No se secó nunca, es increíble. Pensé que en tres o cuatro vueltas se iba a secar, pero no se secó más. Evidentemente es mucha mala suerte, pero hay que laburar para el futuro".