Independiente se impuso como visitante por 2-1 ante Argentinos Juniors, en los octavos de final del Torneo Clausura y será el rival de Vélez en la siguiente fase de los playoffs.
Independiente y Barracas Central pasaron de ronda tras eliminar a Argentinos Juniors y Defensa y Justicia, respectivamente.
Independiente se impuso como visitante por 2-1 ante Argentinos Juniors, en los octavos de final del Torneo Clausura y será el rival de Vélez en la siguiente fase de los playoffs.
El “Rojo” consiguió el triunfo en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, con el doblete de Maximiliano Meza, a los 40 minutos del primer tiempo y desde el punto penal a los 30 minutos del complemento; mientras que Diego Porcel había conseguido el empate parcial a los 2 minutos del segundo tiempo para el local.
Barracas Central le ganó 1-0 a Defensa y Justicia, como visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.
El único tanto del partido llegó a los 29 minutos del primer tiempo, tras un córner por derecha ejecutado por Iván Tapia que encontró a Norberto Briasco, quien de cabeza la cruzó al segundo palo.
Ahora, el elenco dirigido por Damián Ayude esperará a su rival para los cuartos de final, que saldrá del ganador entre Rosario Central y Gimnasia y Esgrima.
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Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre
Lunes 23 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre