El “Rojo” consiguió el triunfo en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, con el doblete de Maximiliano Meza, a los 40 minutos del primer tiempo y desde el punto penal a los 30 minutos del complemento; mientras que Diego Porcel había conseguido el empate parcial a los 2 minutos del segundo tiempo para el local.

Barracas eliminó a Defensa y Justicia

Barracas Central le ganó 1-0 a Defensa y Justicia, como visitante, y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.