La temporada del goleador se interrumpe tras un año de éxitos

Harry Kane se había consolidado como una pieza fundamental en el ataque del Bayern Múnich desde su llegada en 2023. Su capacidad goleadora y su inteligencia en el juego lo llevaron a convertir 156 goles y brindar 40 asistencias en 161 partidos oficiales con el club.

Kane en el hospital.

Este año, el inglés fue galardonado con el Balón de Oro 2026, reconociendo su excepcional temporada 2025/26 en la que anotó 61 goles en 51 partidos con el Bayern y 73 tantos sumando su club y selección. Además, conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, y fue el máximo goleador de la Champions League con 14 tantos.

"¡Los altibajos de la vida! Obviamente, estoy muy decepcionado por esta lesión, pero como siempre, es una oportunidad para demostrar resiliencia y seguir mejorando de cara a 2027. ¡Volveré fresco y listo para la recta final de la temporada! Los momentos difíciles no duran, las personas fuertes sí. ¡Mi colega Julian Edelman me dijo esta frase! ¡Gracias por todos los mensajes! ¡Todo bien!" (Harry Kane en X)

Michael Olise, el otro afectado del encuentro

En el mismo partido, el jugador del Bayern Múnich Michael Olise también debió ser sustituido. Sin embargo, su diagnóstico fue menos grave: una contusión en el pie por la que recibirá tratamiento en los próximos días.

El encuentro finalizó empatado 1-1, con goles de Nathaniel Brown para el Bayern y Milkey Moore para el Colonia, resultado que podría afectar la posición del líder en la tabla de la Bundesliga.