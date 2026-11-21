Este domingo, desde las 19, River recibirá a Lanús en el Monumental. El Millonario tiene una importante racha positiva que lo ilusiona en la previa
En este contexto, los antecedentes recientes entre ambos son favorables al elenco de Núñez. Esta estadística empuja a los hinchas a soñar con la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del torneo.
River acumula siete partidos invicto frente al Granate y no cae como local ante este rival desde 2013. La última alegría de Lanús en el Monumental se remonta a octubre de aquel año, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Aquella caída de 2013 marcó un punto de inflexión. Desde entonces, River construyó una sólida fortaleza cada vez que recibió a Lanús:
Con cinco triunfos y dos empates en los últimos siete cruces en Núñez, River saldrá este domingo a defender su invicto y a dar un paso clave en su camino hacia el título y la Libertadores.
Con el objetivo de superar a Lanús en el Monumental y meterse entre los mejores ocho equipos del torneo Clausura de la Liga Profesional, Leo Ponzio tiene un equipo en mente.
A falta de la confirmación oficial, el DT pondría en cancha a:
El Millonario formaría ante el Granate con. Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Tomás Andrada, Santiago Espíndola o Fausto Vera y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.