El paso a paso de los siete partidos invicto en el Monumental

Aquella caída de 2013 marcó un punto de inflexión. Desde entonces, River construyó una sólida fortaleza cada vez que recibió a Lanús:

Torneo Final 2014 (2-0)

Primera División 2015 (1-1)

Copa Libertadores 2017 (1-0)

Superliga 2019/20 (3-0)

LPF 2022 (2-1)

LPF 2024 (2-2)

Torneo Apertura 2025 (1-0)

Con cinco triunfos y dos empates en los últimos siete cruces en Núñez, River saldrá este domingo a defender su invicto y a dar un paso clave en su camino hacia el título y la Libertadores.

La probable formación de River

Con el objetivo de superar a Lanús en el Monumental y meterse entre los mejores ocho equipos del torneo Clausura de la Liga Profesional, Leo Ponzio tiene un equipo en mente.

A falta de la confirmación oficial, el DT pondría en cancha a:

El Millonario formaría ante el Granate con. Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Tomás Andrada, Santiago Espíndola o Fausto Vera y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.