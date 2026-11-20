Luego de empatar en los 90' reglamentarios y también en el alargue, Vélez le ganó a Belgrano por penales. Tomás Marchiori fue la figura, tapando tres
En los 90 minutos reglamentarios el partido tereminó 1-1, en el alargue se repitió el marcador (finalizó 2-2) y en la tanda el dueño de casa fue quien salió victorioso.
Tomás Marchiori, el arquero de Vélez, fue la gran figura de la jornada. El ex Gimnasia y Esgrima de Mendoza atajó tres penales y depositó al Fortín entre los ocho mejores de la competencia.
En una noche cargada de dramatismo en el José Amalfitani, Vélez venció 3-1 por penales a Belgrano tras igualar 2-2 en un partidazo. Con esta agónica clasificación, el equipo de Guillermo Barros Schelotto avanzó de ronda y ahora espera por el ganador de Argentinos-Independiente.
El Pirata golpeó de entrada a través de Ramiro Hernándes, quien aprovechó un rebote tras una gran asistencia de Lucas Passerini. El Fortín sufrió en el juego, pero la igualdad en el complemento: a los 15 minutos, el paraguayo Ronaldo Martínez clavó un golazo al ángulo para estampar el 1-1 y desatar la locura en Liniers.
La paridad llevó el cruce al alargue, donde las emociones no dieron tregua. Uvita Fernández adelantó nuevamente a la visita con un disparo rasante en el primer tiempo extra, pero la respuesta local llegó desde el banco: el juvenil Dilan Godoy, recién ingresado, decretó el 2-2 definitivo a los 5 minutos del segundo suplementario.
En la tanda de penales surgió la figura estelar de Tomás Marchiori. El arquero, ex Gimnasia, atajó tres remates (a Zelarayán, González Metilli y Spörle) y le sirvió en bandeja la clasificación a Godoy, autor del penal decisivo que desató el festejo en Liniers.