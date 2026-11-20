Vélez, entre los ocho mejores del torneo Clausura

En una noche cargada de dramatismo en el José Amalfitani, Vélez venció 3-1 por penales a Belgrano tras igualar 2-2 en un partidazo. Con esta agónica clasificación, el equipo de Guillermo Barros Schelotto avanzó de ronda y ahora espera por el ganador de Argentinos-Independiente.

El Pirata golpeó de entrada a través de Ramiro Hernándes, quien aprovechó un rebote tras una gran asistencia de Lucas Passerini. El Fortín sufrió en el juego, pero la igualdad en el complemento: a los 15 minutos, el paraguayo Ronaldo Martínez clavó un golazo al ángulo para estampar el 1-1 y desatar la locura en Liniers.

La paridad llevó el cruce al alargue, donde las emociones no dieron tregua. Uvita Fernández adelantó nuevamente a la visita con un disparo rasante en el primer tiempo extra, pero la respuesta local llegó desde el banco: el juvenil Dilan Godoy, recién ingresado, decretó el 2-2 definitivo a los 5 minutos del segundo suplementario.

En la tanda de penales surgió la figura estelar de Tomás Marchiori. El arquero, ex Gimnasia, atajó tres remates (a Zelarayán, González Metilli y Spörle) y le sirvió en bandeja la clasificación a Godoy, autor del penal decisivo que desató el festejo en Liniers.