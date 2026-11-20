Pacífico de General Alvear, el único representante mendocino, sobreviviente en el Torneo Regional Amateur, enfrentará a Desamparados de San Juan en la final de la Región Cuyo, en una serie que tendrá compromisos de ida y vuelta.
Pacífico de General Alvear se enfrentará con Desamparados por la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur
Pacífico de General Alvear, el único representante mendocino, sobreviviente en el Torneo Regional Amateur, enfrentará a Desamparados de San Juan en la final de la Región Cuyo, en una serie que tendrá compromisos de ida y vuelta.
El Lobo del Sur llegó a este encuentro decisivo tras eliminar al Atlético Argentino en semifinales. El conjunto alvearense había goleado 5-1 al Boli en el encuentro de ida como visitante y en la revancha perdió 3 a 2, como local y terminó imponiéndose en el resultado global por 7-4.
Mientras que el Víbora eliminó a Defensores de Belgrano de Justo Daract. El conjunto sanjuanino ganó 4-0, de local, en el partido de ida y en San Luis se impuso por 3 a 1, por lo que cerró la serie con un 7 a 1 en el resultado global.
El partido de ida entre Pacífico de Alvear y Desamparados se jugará el próximo lunes 23 a las 20.30 en el Serpentario, con el arbitraje del pampeano Franco Morón. La revancha se disputará en General Alvear.
El ganador de la Región Cuyo avanzará a una definición interregional, a partido único y en estadio neutral, frente a otro ganador de otra región. Allí estará en juego uno de los ascensos directos al Torneo Federal A 2027.
Hay un antecedente reciente entre Pacífico y Sportivo Desamparados. Se enfrentaron en la temporada 2024/2025 del Torneo Regional Federal Amateur por una serie definitoria.
En aquella oportunidad el conjunto sanjuanino terminó imponiéndose en la serie por penales, luego de una definición que dejó al equipo mendocino a las puertas de avanzar a la instancia decisiva por los ascensos.
En el partido de ida ganó Pacífico 2 a 0 como local. En la revancha fue victoria de Sportivo Desamparados de San Juan, por 2 a 0 e igualaron la serie para luego imponerse 6 a 5 en los penales.
Ahora ambos equipos volverán a encontrarse con el mismo objetivo: quedarse con la Región Cuyo y jugar una final para llegar al Federal A.