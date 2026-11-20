Maximiliano Herrera es una de las figuras de Pacífico.

Cuándo se jugará la primera final del Regional Amateur

El partido de ida entre Pacífico de Alvear y Desamparados se jugará el próximo lunes 23 a las 20.30 en el Serpentario, con el arbitraje del pampeano Franco Morón. La revancha se disputará en General Alvear.

El ganador de la Región Cuyo avanzará a una definición interregional, a partido único y en estadio neutral, frente a otro ganador de otra región. Allí estará en juego uno de los ascensos directos al Torneo Federal A 2027.

El antecedente que vuelve a cruzar a los finalistas Pacífico y Desamparados

Hay un antecedente reciente entre Pacífico y Sportivo Desamparados. Se enfrentaron en la temporada 2024/2025 del Torneo Regional Federal Amateur por una serie definitoria.

En aquella oportunidad el conjunto sanjuanino terminó imponiéndose en la serie por penales, luego de una definición que dejó al equipo mendocino a las puertas de avanzar a la instancia decisiva por los ascensos.

En el partido de ida ganó Pacífico 2 a 0 como local. En la revancha fue victoria de Sportivo Desamparados de San Juan, por 2 a 0 e igualaron la serie para luego imponerse 6 a 5 en los penales.

Ahora ambos equipos volverán a encontrarse con el mismo objetivo: quedarse con la Región Cuyo y jugar una final para llegar al Federal A.