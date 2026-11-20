A pocas horas de la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla (Colombia), Rodolfo Arruabarrena, el técnico de Boca Juniors, mantiene dudas para definir el equipo titular, o más bien una sola.
¿Cuál es la duda que tiene Arruabarrena en Boca para la final de la Copa Sudamericana?
Boca se medirá con Atlético Mineiro este sábado desde las 19.30 por la final de la Copa Sudamericana
La incógnita en Boca es quién acompañará a Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el ataque xeneize.
El juvenil Tomás Aranda es el favorito para jugar el sábado próximo a las 19.30 (hora de Argentina) en Boca si está completamente recuperado de la lesión que sufrió, ya que tuvo una fractura de peroné derecho el 26 de agosto de 2026 durante un entrenamiento.
Alan Velasco (que fue titular en las semifinal de la Copa Argentina ante Banfield) y Leonel Flores correrían por detrás para jugar en el tridente de ataque.
El resto del equipo sería la base habitual que viene jugando en el elenco auriazul. Regresaría Lautaro Blanco al lateral izquierdo en reemplazo de Malcom Braida tras superar una fatiga muscular.
El elenco de la Ribera necesita salir campeón para cortar la sequía de 18 años son títulos en el ámbito internacional.
La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana
El Xeneize formaría ante Mineiro con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda/Alan Velasco/Leonel Flores.