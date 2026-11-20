Alan Velasco (que fue titular en las semifinal de la Copa Argentina ante Banfield) y Leonel Flores correrían por detrás para jugar en el tridente de ataque.

El resto del equipo sería la base habitual que viene jugando en el elenco auriazul. Regresaría Lautaro Blanco al lateral izquierdo en reemplazo de Malcom Braida tras superar una fatiga muscular.

El elenco de la Ribera necesita salir campeón para cortar la sequía de 18 años son títulos en el ámbito internacional.

La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana

El Xeneize formaría ante Mineiro con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda/Alan Velasco/Leonel Flores.