A dos días del decisivo encuentro, los simpatizantes del Xeneize organizaron un banderazo en Cartagena, a 120 km de Barranquilla donde está alojado el plantel azul y oro en el Hotel Estelar Alto Prado, y también en la propia ciudad donde se jugará el encuentro definitorio.

Furor por Boca en las calles de Colombia antes de la final de la Copa Sudamericana

Cartagena fue uno de los puntos elegidos por los hinchas para hospedarse a la espera de la final. También fue el epicentro elegido por los simpatizantes de Boca este jueves para realizar un masivo banderazo en apoyo al plantel en la previa de un partido de alto calibre que podría cortar en el equipo argentino una racha de 18 años sin conseguir títulos internacionales.