Los hinchas de Boca coparon las calles de las distintas ciudades de Colombia a la espera de la gran final de la Copa Sudamericana, el próximo sábado, ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Los hinchas de Boca coparon las calles de colombia con dos banderazos multitudinarios
Los hinchas de Boca coparon las calles de las distintas ciudades de Colombia a la espera de la gran final de la Copa Sudamericana, el próximo sábado, ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
A dos días del decisivo encuentro, los simpatizantes del Xeneize organizaron un banderazo en Cartagena, a 120 km de Barranquilla donde está alojado el plantel azul y oro en el Hotel Estelar Alto Prado, y también en la propia ciudad donde se jugará el encuentro definitorio.
Cartagena fue uno de los puntos elegidos por los hinchas para hospedarse a la espera de la final. También fue el epicentro elegido por los simpatizantes de Boca este jueves para realizar un masivo banderazo en apoyo al plantel en la previa de un partido de alto calibre que podría cortar en el equipo argentino una racha de 18 años sin conseguir títulos internacionales.
Filiales, familias, grupos de amigos se reunieron en medio de banderas, fuegos artificiales y canciones para mostrar todo su apoyo al equipo del Vasco Arruabarrena. Las calles se tiñeron de azul y oro y se vivió una verdadera fiesta.
En paralelo, en la propia ciudad de Barranquilla se realizó otro banderazo plagado de camisetas de Boca por doquier. Un fan fest se montó en el Gran Malecón, combinando color de hinchas argentinos y colombianos.
La expectativa crece de cara al compromiso del sábado donde el estadio tendrá un apoyo multitudinario para Boca que espera con ansias coronarse por segunda vez en el año.