Alexis José Gelvez era un niño de 8 años y una vida cotidiana en San Martín, donde vivía con su mamá, Leonela Lizardi. Iba a la escuela Mathus y también asistía a un centro de psicomotricidad. Este miércoles por la mañana, su historia terminó de manera trágica cuando cayó al canal Cacique Guaymallén. Su papá, José Gelvez, se arrojó al agua para intentar rescatarlo, pero ninguno de los dos sobrevivió.
Una familia de San Martín devastada por la muerte de Alexis, el niño de 8 años que se ahogó junto a su papá
El chico vivía con su mamá en San Martín, pero en el momento del accidente estaba al cuidado de su padre, en Luján de Cuyo. La tragedia se cruzó en sus vidas
La muerte del pequeño provocó una profunda conmoción entre sus familiares y las personas que formaban parte de su vida cotidiana. Alexis estaba dentro del espectro autista y contaba con el acompañamiento de un espacio de psicomotricidad, que este jueves suspendió sus actividades por duelo.
Un niño muy querido por su entorno familiar
Alexis vivía con su mamá en San Martín. Sus padres estaban separados, pero ambos estaban presentes en su crianza y el nene mantenía el vínculo con los dos.
Esporádicamente, Alexis viajaba para pasar tiempo con su papá, que vivía en el barrio Cacique de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. Precisamente, este jueves Leonela había llevado al chico para que se encontrara con José y compartieran tiempo juntos.
Ese encuentro terminó de la peor manera. La caída de Alexis al canal desencadenó el desesperado intento de José por salvarlo. El hombre se arrojó al agua, pero tampoco logró salir con vida.
Dos padres vinculados al ámbito de la salud
Tanto Leonela como José tenían una historia laboral ligada al cuidado de otras personas. Ambos eran enfermeros y habían trabajado en el Hospital Español.
José se desempeñaba como camillero en ese establecimiento, donde era muy querido por sus compañeros. Leonela, por su parte, había trabajado allí durante 15 años.
La noticia de la muerte del hombre también generó numerosas muestras de dolor entre quienes compartieron con él su trabajo cotidiano.
La despedida de Alexis
La comunidad educativa y las personas que acompañaban a Alexis en sus actividades también recibieron con tristeza la noticia. El centro de psicomotricidad al que concurría en San Martín suspendió las clases durante este jueves en señal de duelo.
Durante la tarde, familiares y allegados participaron del sepelio del niño. La familia había solicitado colaboración para afrontar los gastos de la despedida y consiguió reunir el dinero necesario, por este motivo pidieron que no se continuara con la solicitud.
De todos modos, sus allegados compartieron un pedido de ayuda que queda disponible para quienes quieran realizar alguna colaboración.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: un niño de 8 años y su padre murieron ahogados en el canal Cacique Guaymallén.
- Contexto: el padre se arrojó al agua para intentar rescatar a su hijo, pero ambos perdieron la vida.
- Duelo: la comunidad educativa y compañeros de trabajo expresaron su conmoción y dolor por la pérdida.