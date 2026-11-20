Esporádicamente, Alexis viajaba para pasar tiempo con su papá, que vivía en el barrio Cacique de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo. Precisamente, este jueves Leonela había llevado al chico para que se encontrara con José y compartieran tiempo juntos.

Ese encuentro terminó de la peor manera. La caída de Alexis al canal desencadenó el desesperado intento de José por salvarlo. El hombre se arrojó al agua, pero tampoco logró salir con vida.

Dos padres vinculados al ámbito de la salud

Tanto Leonela como José tenían una historia laboral ligada al cuidado de otras personas. Ambos eran enfermeros y habían trabajado en el Hospital Español.

José se desempeñaba como camillero en ese establecimiento, donde era muy querido por sus compañeros. Leonela, por su parte, había trabajado allí durante 15 años.

La noticia de la muerte del hombre también generó numerosas muestras de dolor entre quienes compartieron con él su trabajo cotidiano.

Alexis asistía a la escuela Mathus de San Martín y a un centro de psicomotricidad. Redes sociales

La despedida de Alexis

La comunidad educativa y las personas que acompañaban a Alexis en sus actividades también recibieron con tristeza la noticia. El centro de psicomotricidad al que concurría en San Martín suspendió las clases durante este jueves en señal de duelo.

Durante la tarde, familiares y allegados participaron del sepelio del niño. La familia había solicitado colaboración para afrontar los gastos de la despedida y consiguió reunir el dinero necesario, por este motivo pidieron que no se continuara con la solicitud.

De todos modos, sus allegados compartieron un pedido de ayuda que queda disponible para quienes quieran realizar alguna colaboración.