Adopciones en Mendoza: abren convocatoria para niño de 9 años

Lo primero que se puede observar al conocerlo es que es un niño muy activo, cariñoso y conversador, que logra expresar con claridad lo que desea y sus preferencias. Al dialogar con "I", se define como una persona buena y feliz, mencionando puntualmente "me hace feliz el fútbol". Cuenta también que en relación al fanatismo que tiene por este deporte asiste a un polideportivo a practicarlo dos veces por semana y en la escuela es lo que más le gusta hacer.

En cuanto a sus demás gustos e intereses logra resaltar que su juego de mesa preferido es "el de la memoria" y también jugar a la play. Le encanta comer hamburguesas, snacks "takis" y gomitas ácidas, en el verano disfruta de ir a la pileta.