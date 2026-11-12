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Adopciones en Mendoza: abren convocatoria para niño de 9 años

Un niño mendocino de 9 años, activo y cariñoso, espera una familia que comparta su amor por el fútbol y sus ganas de conocer la playa

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen hacer familia con un niño de 9 años, quien reside en Mendoza, a quien llamaremos por la inicial de su nombre: "I".

Lo primero que se puede observar al conocerlo es que es un niño muy activo, cariñoso y conversador, que logra expresar con claridad lo que desea y sus preferencias. Al dialogar con "I", se define como una persona buena y feliz, mencionando puntualmente "me hace feliz el fútbol". Cuenta también que en relación al fanatismo que tiene por este deporte asiste a un polideportivo a practicarlo dos veces por semana y en la escuela es lo que más le gusta hacer.

En cuanto a sus demás gustos e intereses logra resaltar que su juego de mesa preferido es "el de la memoria" y también jugar a la play. Le encanta comer hamburguesas, snacks "takis" y gomitas ácidas, en el verano disfruta de ir a la pileta.

Uno de sus deseos es conocer la cancha de River, siendo hincha de este equipo y por consiguiente sus colores favoritos son el rojo y el blanco, otro de sus deseos es conocer la playa, en las que "hayan palmeras".

Cuando se imagina siendo parte de una familia lo hace pensando en que lo acompañen a jugar al fútbol, mantener el vínculo con sus hermanas y padrinos institucionales. "I" actualmente asiste a tratamiento psicológico, psiquiátrico y fonoaudiológico. Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.

En pocas palabras

  • Se convoca: a personas interesadas en adoptar a un niño de 9 años residente en Mendoza.
  • Perfil del niño: es activo, cariñoso, conversador, fanático del fútbol y le gusta jugar a la play.
  • Contacto: interesados deben comunicarse con el Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.
Resumen generado por Thinkindot AI

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