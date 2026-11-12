Adopciones en Mendoza: abren convocatoria para niño de 9 años

Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen hacer familia con un niño de 9 años, quien reside en Mendoza, a quien llamaremos por la inicial de su nombre: "I".
Lo primero que se puede observar al conocerlo es que es un niño muy activo, cariñoso y conversador, que logra expresar con claridad lo que desea y sus preferencias. Al dialogar con "I", se define como una persona buena y feliz, mencionando puntualmente "me hace feliz el fútbol". Cuenta también que en relación al fanatismo que tiene por este deporte asiste a un polideportivo a practicarlo dos veces por semana y en la escuela es lo que más le gusta hacer.
En cuanto a sus demás gustos e intereses logra resaltar que su juego de mesa preferido es "el de la memoria" y también jugar a la play. Le encanta comer hamburguesas, snacks "takis" y gomitas ácidas, en el verano disfruta de ir a la pileta.
Uno de sus deseos es conocer la cancha de River, siendo hincha de este equipo y por consiguiente sus colores favoritos son el rojo y el blanco, otro de sus deseos es conocer la playa, en las que "hayan palmeras".
Cuando se imagina siendo parte de una familia lo hace pensando en que lo acompañen a jugar al fútbol, mantener el vínculo con sus hermanas y padrinos institucionales. "I" actualmente asiste a tratamiento psicológico, psiquiátrico y fonoaudiológico. Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.
En pocas palabras
- Se convoca: a personas interesadas en adoptar a un niño de 9 años residente en Mendoza.
- Perfil del niño: es activo, cariñoso, conversador, fanático del fútbol y le gusta jugar a la play.
- Contacto: interesados deben comunicarse con el Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.