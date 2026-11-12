La repentina caída y posterior quiebra de la entidad financiera Ueno Bank desató un terremoto económico y social en Paraguay, donde concentraba a cerca de 3 millones de usuarios, casi la mitad de la población del país. El colapso del sistema, asimilable por su uso masivo a la plataforma Mercado Pago en Argentina, paralizó el dinero de trabajadores cuentapropistas, fondos previsionales del Estado y dejó atrapados los ahorros de extranjeros, entre ellos un mendocino radicado allí desde 1998.
"Tenía ahí todos mis ahorros": la pesadilla del mendocino atrapado en el colapso bancario de Paraguay
El colapso de Ueno Bank, utilizado como billetera virtual masiva, derivó en una crisis política y protestas. El testimonio en radio Nihuil del psicólogo Raúl Nieto
En diálogo con Julián Imazio y Rosana Villegas por radio Nihuil, Raúl Nieto relató la incertidumbre que atravesó cuando la aplicación bancaria dejó de operar de manera imprevista: "El martes pasado me desperté temprano, quería contar el saldo que tenía en la cuenta por unas compras y la plataforma me abría, pero me salía todo en blanco. Bueno, yo me re asusté. Como cualquier...soy mendocino, muy emotivo".
En esa cuenta guardaba el fruto de su trabajo independiente: "Ahí tenía mis ahorros. No era mucha plata, pero para mí sí eran $2 millones de ahorros, que cuesta bastante ganarlos".
Disputas de poder, créditos millonarios y detención presidencial
El origen de la quiebra expuso un entramado de irregularidades financieras y choques de poder político entre el mandatario paraguayo Santiago Peña y el expresidente Horacio Cartes. Entre las maniobras investigadas figuran créditos irregulares concedidos a directivos y allegados directos al poder, como préstamos por U$S600.000 otorgados a Peña para adquirir una vivienda en San Bernardino y otros U$S200.000 girados a su nuera.
La situación se agravó porque la entidad captaba importantes volúmenes de recursos institucionales y públicos, entre ellos partidas de la represa binacional Itaipú y reservas de las cajas jubilatorias. La gravedad del desfalco generó una crisis institucional sin precedentes que derivó en la detención del propio Santiago Peña y en la intervención urgente del Banco Central del Paraguay (BCP).
Pantallas en blanco, furia en las calles y rescate oficial
La paralización del banco afectó de lleno la economía diaria de feriantes, puesteros y trabajadores informales que utilizaban la red para cobrar y pagar. El congelamiento generalizado impulsó protestas y movilizaciones callejeras de ahorristas autoconvocados frente a las sucursales bancarias.
"El cuentapropista, que son muchísimos acá en Paraguay, la gente que tiene un negocio o vende choclos en el mercado, tenía su cuenta ahí. Entonces salieron muy enojados a la calle", graficó Nieto sobre el clima social, y agregó: "El paraguayo nunca sale a protestar, nunca. Pero cuando tiene mucho miedo, o cuando salen, no paran...Dicen acá: nunca saca el machete, pero cuando lo saca no lo guarda".
Para frenar la escalada, el BCP activó de urgencia el Fondo de Garantía de Depósitos, consumiendo cerca de la mitad de sus reservas de contingencia. El organismo garantizó la devolución inmediata y total a los clientes con saldos inferiores a 10 millones de guaraníes (unos U$S1.500) mediante transferencias a billeteras digitales como Mango o cuentas en otros bancos, vía por la cual el mendocino Nieto recuperó la totalidad de su capital una semana después. En cambio, quienes superaban ese tope deberán aguardar la liquidación final de los bienes de la entidad.
En pocas palabras
- Crisis financiera: la quiebra de Ueno Bank en Paraguay afectó a 3 millones de personas y atrapó ahorros.
- Impacto social: el colapso paralizó el dinero de trabajadores y generó protestas callejeras.
- Recuperación: el Fondo de Garantía de Depósitos aseguró la devolución parcial y total a los clientes.