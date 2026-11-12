"Tenía ahí todos mis ahorros": la pesadilla del mendocino atrapado en el colapso bancario de Paraguay

Disputas de poder, créditos millonarios y detención presidencial

El origen de la quiebra expuso un entramado de irregularidades financieras y choques de poder político entre el mandatario paraguayo Santiago Peña y el expresidente Horacio Cartes. Entre las maniobras investigadas figuran créditos irregulares concedidos a directivos y allegados directos al poder, como préstamos por U$S600.000 otorgados a Peña para adquirir una vivienda en San Bernardino y otros U$S200.000 girados a su nuera.

Efectivos policiales custodiaron las distintas sucursales de la entidad ante las masivas manifestaciones y el reclamo de los clientes.

La situación se agravó porque la entidad captaba importantes volúmenes de recursos institucionales y públicos, entre ellos partidas de la represa binacional Itaipú y reservas de las cajas jubilatorias. La gravedad del desfalco generó una crisis institucional sin precedentes que derivó en la detención del propio Santiago Peña y en la intervención urgente del Banco Central del Paraguay (BCP).

El colapso de la plataforma dejó sin acceso al dinero en efectivo a miles de pequeños comerciantes y trabajadores informales.

Pantallas en blanco, furia en las calles y rescate oficial

La paralización del banco afectó de lleno la economía diaria de feriantes, puesteros y trabajadores informales que utilizaban la red para cobrar y pagar. El congelamiento generalizado impulsó protestas y movilizaciones callejeras de ahorristas autoconvocados frente a las sucursales bancarias.

"El cuentapropista, que son muchísimos acá en Paraguay, la gente que tiene un negocio o vende choclos en el mercado, tenía su cuenta ahí. Entonces salieron muy enojados a la calle", graficó Nieto sobre el clima social, y agregó: "El paraguayo nunca sale a protestar, nunca. Pero cuando tiene mucho miedo, o cuando salen, no paran...Dicen acá: nunca saca el machete, pero cuando lo saca no lo guarda".

Cuentapropistas y ahorristas autoconvocados salieron a las calles para exigir la restitución urgente de sus fondos retenidos.

Para frenar la escalada, el BCP activó de urgencia el Fondo de Garantía de Depósitos, consumiendo cerca de la mitad de sus reservas de contingencia. El organismo garantizó la devolución inmediata y total a los clientes con saldos inferiores a 10 millones de guaraníes (unos U$S1.500) mediante transferencias a billeteras digitales como Mango o cuentas en otros bancos, vía por la cual el mendocino Nieto recuperó la totalidad de su capital una semana después. En cambio, quienes superaban ese tope deberán aguardar la liquidación final de los bienes de la entidad.