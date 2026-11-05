Dallys Ferreira preocupadísima por sus ahorros retenidos tras el "corralito" paraguayo

La crisis financiera en torno a Ueno Bank escaló al terreno público y sumó una fuerte repercusión mediática luego de que la periodista y conductora paraguaya Dallys Ferreira manifestara su profunda preocupación por los ahorros que mantiene junto a su familia en la entidad.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la integrante de Amanece Paraguay expuso el malestar y la incertidumbre que atraviesan los depositantes, cuestionando de manera directa la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades frente al conflicto.
“Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia”, expresó la comunicadora al relatar el impacto emocional y económico de la situación. En sus historias en la red social, Ferreira criticó duramente el manejo oficial del escenario y exigió medidas urgentes que lleven tranquilidad a los usuarios afectados.
La exvedette y conductora, advirtió sobre la utilización política de la crisis y reclamó que se anteponga la protección de los ciudadanos que tienen su capital comprometido en el banco.
“No están haciendo lo suficiente para parar con el miedo y la incertidumbre. La solución es garantizar la devolución del 100% de los depósitos de todos los ahorristas. Presidente Peña y BCP reaccionen antes de que sea tarde”, escribió en uno de sus mensajes más críticos, interpelando directamente al Poder Ejecutivo y al Banco Central del Paraguay.
En otra de las placas compartidas, profundizó su reclamo con una exigencia contundente: “Devuelvan toda la plata de los ahorristas”.
Ferreira también hizo hincapié en el esfuerzo cotidiano que hay detrás de cada cuenta bloqueada o en riesgo, rechazando cualquier intento de distinción entre los clientes que exigen la restitución de sus fondos.
“Ese dinero es fruto de nuestro trabajo. Trabajo honesto, sacrificado”, sostuvo, para luego insistir en que la solución institucional no puede ser parcial y concluir con una demanda categórica dirigida a los responsables del sistema: “Tienen que devolver todo el dinero”, cerró ofuscada por la retención de sus ahorros.
En pocas palabras
- Dallys Ferreira: exige al Banco Central del Paraguay la devolución del 100% de los fondos de los ahorristas.
- Crisis Ueno Bank: la conductora expresó su preocupación por los ahorros retenidos tras el "corralito" bancario.
- Clamor a Peña: Ferreira interpeló directamente al Presidente para que reaccione y evite que sea tarde.
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