Dallys Ferreira preocupadísima por sus ahorros retenidos tras el "corralito" paraguayo

La exvedette y conductora, advirtió sobre la utilización política de la crisis y reclamó que se anteponga la protección de los ciudadanos que tienen su capital comprometido en el banco.

“No están haciendo lo suficiente para parar con el miedo y la incertidumbre. La solución es garantizar la devolución del 100% de los depósitos de todos los ahorristas. Presidente Peña y BCP reaccionen antes de que sea tarde”, escribió en uno de sus mensajes más críticos, interpelando directamente al Poder Ejecutivo y al Banco Central del Paraguay.

En otra de las placas compartidas, profundizó su reclamo con una exigencia contundente: “Devuelvan toda la plata de los ahorristas”.

Ferreira también hizo hincapié en el esfuerzo cotidiano que hay detrás de cada cuenta bloqueada o en riesgo, rechazando cualquier intento de distinción entre los clientes que exigen la restitución de sus fondos.

“Ese dinero es fruto de nuestro trabajo. Trabajo honesto, sacrificado”, sostuvo, para luego insistir en que la solución institucional no puede ser parcial y concluir con una demanda categórica dirigida a los responsables del sistema: “Tienen que devolver todo el dinero”, cerró ofuscada por la retención de sus ahorros.