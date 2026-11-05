Renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña en medio de crisis bancaria y juicio político

El titular del partido gobernante, Horacio Cartes, anunció que no apoyarán el latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados.

La crisis en Paraguay tras la intervención

La intervención del Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central de Paraguay (BCP) por problemas de solvencia, dejó a alrededor de tres millones de clientes, casi la mitad de la población, sin acceso a sus depósitos. El escándalo también derivó en la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, y la detención de ocho directivos de la entidad, incluido su presidente, Miguel Vázquez.

La oposición apuntó directamente a Peña y Alliana por posible mal desempeño y conflictos de intereses, citando vínculos comerciales del mandatario con el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank. Cuestionaron además las decisiones regulatorias del gobierno y el destino de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad, que administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos.

¿Cómo avanza el juicio político en el congreso?

Santiago Peña, quien asumió la presidencia en agosto de 2023 con mandato hasta 2028, publicó un mensaje grabado en redes sociales expresando su decisión y pidiendo disculpas al pueblo. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas, declaró.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

El escándalo también tuvo consecuencias dentro del sistema financiero paraguayo. La investigación judicial avanzó sobre directivos y personas vinculadas a la entidad, mientras que las autoridades dispusieron medidas para determinar el destino de los fondos y establecer eventuales responsabilidades.

Tras la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la titularidad del Poder Ejecutivo para completar el mandato presidencial hasta 2028. La Cámara de Diputados inició una sesión de alto voltaje para debatir el juicio político, situación que deja al mandatario en una posición de extrema debilidad institucional.