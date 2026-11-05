Más de 40.000 aspirantes para ser espías de la SIDE se inscribireron en un día

Cómo es el nuevo sistema de reclutamiento de la SIDE

Daniel Esteban, coronel retirado del Ejército Argentino y veterano de Malvinas, fue designado para dirigir la Escuela Nacional de Inteligencia. Su nombramiento responde a una política de profesionalización de la formación y de los mecanismos de incorporación de personal, buscando establecer un proceso abierto, transparente y despolitizado.

Los requisitos mínimos para postularse incluyen ser ciudadano argentino mayor de 18 años con secundario completo, aprobar evaluaciones de seguridad y médicas, y tener disponibilidad para trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes superen las etapas iniciales accederán al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia, donde percibirán un estipendio mensual y deberán suscribir un compromiso de confidencialidad.

Las etapas obligatorias para los aspirantes de Javier Milei

La Selección de la SIDE consta de cuatro instancias eliminatorias: una preselección de perfiles, un examen digital de conocimientos generales, evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y una entrevista personal. Los candidatos mejor evaluados podrán ingresar al Curso Básico de Ingreso, y la incorporación definitiva dependerá de su desempeño y las vacantes disponibles.

La Dirección de la Escuela Nacional de Inteligencia, bajo la gestión de Daniel Esteban, se enfoca en formar agentes con distintas especialidades como análisis de inteligencia, contrainteligencia, tecnología, seguridad y operaciones. Se busca resguardar la transparencia y la equidad en el certamen, mediante un estricto anonimato codificado en las evaluaciones escritas.