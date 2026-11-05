Más de 40.000 aspirantes para ser espías de la SIDE se inscribireron en un día

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) experimentó una respuesta sin precedentes a su convocatoria pública: más de 40.000 argentinos se postularon en las primeras 24 horas para formar parte del Cuerpo de Inteligencia de la Nación. La iniciativa, que busca modificar el sistema tradicional de reclutamiento, generó un alto interés en todo el país.
El organismo detalló a través de sus redes sociales que la inscripción, que comenzó el martes 3 de noviembre, permanecerá abierta hasta el 30 de este mes. Pese a advertencias sobre la exigencia extrema, los horarios extendidos y los riesgos inherentes al trabajo, la respuesta fue masiva, superando las proyecciones iniciales de la gestión de Javier Milei.
La convocatoria representa un hecho inédito para la institución, ya que es la primera vez que se abre un concurso público para incorporar personal. Los aspirantes deberán completar un formulario online y atravesar un proceso de selección de cuatro etapas, que incluye exámenes de conocimiento general, aptitud física y psicológica, y una entrevista personal.
Cómo es el nuevo sistema de reclutamiento de la SIDE
Daniel Esteban, coronel retirado del Ejército Argentino y veterano de Malvinas, fue designado para dirigir la Escuela Nacional de Inteligencia. Su nombramiento responde a una política de profesionalización de la formación y de los mecanismos de incorporación de personal, buscando establecer un proceso abierto, transparente y despolitizado.
Los requisitos mínimos para postularse incluyen ser ciudadano argentino mayor de 18 años con secundario completo, aprobar evaluaciones de seguridad y médicas, y tener disponibilidad para trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes superen las etapas iniciales accederán al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia, donde percibirán un estipendio mensual y deberán suscribir un compromiso de confidencialidad.
Las etapas obligatorias para los aspirantes de Javier Milei
La Selección de la SIDE consta de cuatro instancias eliminatorias: una preselección de perfiles, un examen digital de conocimientos generales, evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y una entrevista personal. Los candidatos mejor evaluados podrán ingresar al Curso Básico de Ingreso, y la incorporación definitiva dependerá de su desempeño y las vacantes disponibles.
La Dirección de la Escuela Nacional de Inteligencia, bajo la gestión de Daniel Esteban, se enfoca en formar agentes con distintas especialidades como análisis de inteligencia, contrainteligencia, tecnología, seguridad y operaciones. Se busca resguardar la transparencia y la equidad en el certamen, mediante un estricto anonimato codificado en las evaluaciones escritas.
En pocas palabras
- Alta Demanda: Más de 40.000 postulaciones recibió la SIDE para ser espía en 24 horas.
- Proceso de Selección: Se inicia con un formulario online y consta de cuatro etapas eliminatorias.
- Objetivo Institucional: La gestión de Javier Milei busca profesionalizar el reclutamiento y despolitizar la inteligencia.