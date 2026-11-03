La SIDE busca nuevos espías y abrió la inscripción en la Escuela Nacional de Inteligencia

La normativa aprobada este martes establece el mecanismo que regulará el concurso público para el Curso Básico de Ingreso (CBI). Esta instancia formativa constituye un paso indispensable y obligatorio para quienes aspiren a integrar la carrera profesional dentro de la central de inteligencia.

SIDE abrió convocatoria. Se oficializó el reglamento y los requisitos para ingresar a la Escuela Nacional de Inteligencia.

Requisitos para postular a la Escuela Nacional de Inteligencia

Para participar en el proceso selectivo, los interesados deben ser ciudadanos argentinos nativos, naturalizados o por opción. También tienen que acreditar la titulación exigida para cada cuadro según su especialidad técnica o académica, sin registrar inhabilidades administrativas ni sanciones penales.

El trámite formal se gestiona de manera digital mediante la plataforma dispuesta por la Secretaría de Inteligencia del Estado. Los postulantes deben cargar allí la documentación obligatoria dentro de los plazos estipulados por las autoridades educativas correspondientes.

Al finalizar el período de recepción, la institución notificará a cada persona si resultó admitida o desestimada para continuar en carrera. Tras esa revisión administrativa inicial, las autoridades fijarán las vacantes definitivas y definirán los perfiles prioritarios según las demandas operativas de la SIDE.

Cuatro exámenes eliminatorios en la Escuela Nacional de Inteligencia

El reglamento determina un esquema de cuatro instancias evaluativas de carácter estricto y eliminatorio. Quienes no alcancen un puntaje mínimo de 7 puntos o resulten considerados no aptos quedarán automáticamente desafectados de la competencia:

Examen de conocimiento general: evaluación escrita teórica sobre los contenidos y programas bibliográficos comunicados con antelación.

Evaluación de aptitud: análisis integral físico, psicológico, psicotécnico y de contrainteligencia con dictamen reservado de apto o no apto.

Examen de idoneidad técnica: prueba escrita sobre competencias específicas del perfil al que se aspira, elaborada por docentes calificados.

Coloquio de aptitud profesional: entrevista personal frente a un tribunal de tres funcionarios jerárquicos para medir análisis, ética y solvencia.

Con el objetivo de resguardar la transparencia y la equidad en el certamen, las evaluaciones escritas de conocimientos generales e idoneidad se rendirán bajo estricto anonimato codificado mediante un sistema de troqueles alfanuméricos.

Proceso selectivo en la Escuela de Inteligencia. Incluye cuatro exámenes eliminatorios para aspirantes, buscando personal de carrera. Noticias Argentinas

Régimen de cursada y condiciones en la Escuela Nacional de Inteligencia

Quienes superen las evaluaciones integrarán un orden de mérito final que habilitará las vacantes para el Curso Básico de Ingreso. Esta etapa de formación se dictará bajo un régimen de dedicación exclusiva, con control estricto de asistencia y prohibición de acumular más de cinco faltas injustificadas.

Durante este período formativo, los alumnos percibirán un estipendio mensual no remunerativo en calidad de ayuda económica que no genera relación de dependencia laboral. Además, deberán suscribir un estricto compromiso de confidencialidad para resguardar la reserva de las actuaciones oficiales.

Los egresados que aprueben la totalidad de los contenidos académicos y las prácticas operativas quedarán en condiciones de incorporarse como personal de planta condicional de la central de espías argentina.

Daniel Esteban fue elegido para dirigir la Escuela

Daniel Esteban fue elegido por Javier Milei para dirigir la Escuela Nacional de Inteligencia, en reemplazo de Juan Bautista “Tata” Yofre. Es coronel retirado del Ejército Argentino y combina experiencia militar, formación académica y conocimientos sobre nuevas tecnologías aplicadas a la Defensa.

Su trayectoria está marcada por su participación en la Guerra de Malvinas. En 1982, con 28 años, estuvo al frente de efectivos del Regimiento de Infantería Mecanizado 25 que detectaron el desembarco británico en San Carlos. Pese a la inferioridad de medios y efectivos, decidieron resistir para demorar el avance enemigo, en uno de los combates recordados del conflicto.

Esteban se formó en el Colegio Militar de la Nación, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Córdoba y obtuvo una maestría en Derecho Internacional Humanitario en la UCA y un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador.

Antes de su designación, se desempeñó como secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), cargo para el que fue seleccionado en 2024.