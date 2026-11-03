En Casa Rosada temen que una derrota de Donald Trump complique la ayuda financiera

Expectativas y escenarios ante una derrota de Donald Trump

En Bruselas, la Unión Europea observa el escenario con una mezcla de cautela y previsión. Fuentes diplomáticas señalan que un buen resultado electoral para el líder republicano reafirmaría sus tesis en la Casa Blanca, mientras que una derrota podría hacerlo más imprevisible. La posibilidad de que pierdan el control de la Cámara de Representantes y el Senado es vista como un escenario que podría limitar drásticamente la capacidad de maniobra, afectando políticas comerciales y nombramientos clave.

Un revés electoral podría llevar al presidente estadounidense a concentrarse más en la política doméstica, precisamente cuando la Argentina necesita que Washington mantenga su compromiso financiero. La esperanza reside en que, incluso con una derrota legislativa, conserve herramientas ejecutivas para promover paquetes de ayuda. El discurso oficial prepara argumentos sobre la continuidad de la relación bilateral con Estados Unidos y la importancia de las inversiones estadounidenses en el país.

Lecturas optimistas sobre el futuro de Javier Milei

A pesar de las preocupaciones, existen lecturas más optimistas. Algunos observadores sugieren que una victoria republicana consolidaría el alineamiento entre ambos gobiernos y proporcionaría a Javier Milei una señal política favorable de cara a 2027. Un triunfo de la administración norteamericana también podría reducir las posibilidades de proyectos demócratas destinados a bloquear la asistencia financiera a la Argentina, brindando mayor margen de negociación.

Sin embargo, en el mercado financiero advierten que una victoria republicana no garantiza automáticamente nuevos desembolsos, ya que la asistencia dependerá de las necesidades financieras argentinas, la evolución de las reservas y el cumplimiento de metas económicas. La paradoja es que, si bien el gobierno nacional necesita respaldo externo, también debe demostrar la capacidad de la Argentina para sostenerse sin depender permanentemente de salvatajes.