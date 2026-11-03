El gobierno de Donald Trump sigue de cerca los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, conscientes de que un triunfo significaría un impulso político y financiero para la Argentina. La Casa Rosada busca evitar errores y mantiene un silencio estratégico ante la inminencia de los comicios, luego de experiencias previas que dejaron mal parada a la diplomacia argentina.
En Casa Rosada temen que una derrota de Donald Trump complique la ayuda financiera
En Estados Unidos se realizan las elecciones de medio término y hay preocupación por el impacto electoral de Donald Trump para con sus aliados
La principal inquietud en la estrategia argentina radica en la posibilidad de una derrota republicana, escenario que según las encuestas es el más probable. Un resultado adverso para el mandatario norteamericano podría debilitar la asistencia financiera y generar obstáculos en el Congreso estadounidense para el apoyo a las políticas económicas del país. La preocupación se centra en figuras clave como Scott Bessent, secretario del Tesoro, cuyo margen para impulsar un segundo salvataje financiero podría verse afectado.
La composición de los vencimientos de deuda en 2027, que ascienden a 23.300 millones de dólares con el FMI y otros acreedores privados y multilaterales, añade presión a la situación. El gobierno busca consolidar el programa económico y llegar a las elecciones presidenciales con menos presión sobre las reservas, pero esta estrategia requiere un respaldo político internacional firme y la confianza de los mercados. La incertidumbre se refleja en el riesgo país, que ayer trepó hasta los 805 puntos.
Expectativas y escenarios ante una derrota de Donald Trump
En Bruselas, la Unión Europea observa el escenario con una mezcla de cautela y previsión. Fuentes diplomáticas señalan que un buen resultado electoral para el líder republicano reafirmaría sus tesis en la Casa Blanca, mientras que una derrota podría hacerlo más imprevisible. La posibilidad de que pierdan el control de la Cámara de Representantes y el Senado es vista como un escenario que podría limitar drásticamente la capacidad de maniobra, afectando políticas comerciales y nombramientos clave.
Un revés electoral podría llevar al presidente estadounidense a concentrarse más en la política doméstica, precisamente cuando la Argentina necesita que Washington mantenga su compromiso financiero. La esperanza reside en que, incluso con una derrota legislativa, conserve herramientas ejecutivas para promover paquetes de ayuda. El discurso oficial prepara argumentos sobre la continuidad de la relación bilateral con Estados Unidos y la importancia de las inversiones estadounidenses en el país.
Lecturas optimistas sobre el futuro de Javier Milei
A pesar de las preocupaciones, existen lecturas más optimistas. Algunos observadores sugieren que una victoria republicana consolidaría el alineamiento entre ambos gobiernos y proporcionaría a Javier Milei una señal política favorable de cara a 2027. Un triunfo de la administración norteamericana también podría reducir las posibilidades de proyectos demócratas destinados a bloquear la asistencia financiera a la Argentina, brindando mayor margen de negociación.
Sin embargo, en el mercado financiero advierten que una victoria republicana no garantiza automáticamente nuevos desembolsos, ya que la asistencia dependerá de las necesidades financieras argentinas, la evolución de las reservas y el cumplimiento de metas económicas. La paradoja es que, si bien el gobierno nacional necesita respaldo externo, también debe demostrar la capacidad de la Argentina para sostenerse sin depender permanentemente de salvatajes.
Fuentes utilizadas
- En el Gobierno temen un revés electoral de Trump y preparan el relato para el día después
- Lo que espera la UE de Trump tras las 'midterms': se reafirmaría su "mano dura" si gana y se volvería más imprevisible si pierde
- El mundo mira a EE.UU. La disruptiva era de Trump, ante un desafío electoral que puede llegar a ser el principio de su fin
En pocas palabras
- Temor en Casa Rosada: la derrota de Donald Trump en elecciones de EE. UU. podría afectar la ayuda financiera argentina.
- Escenario adverso: una victoria republicana impulsaría a Javier Milei, pero su derrota generaría obstáculos en el Congreso.
- Duda financiera: la asistencia a Argentina depende de necesidades y cumplimiento de metas económicas, no solo del resultado electoral.