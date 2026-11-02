Cristina Kirchner habló de una posible candidatura en 2027 y pronosticó una derrota de Donald Trump

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", sostuvo la exmandataria ante el diario estadounidense.

Situación judicial. Cristina Kirchner busca revertir su inhabilitación a través de la ONU para poder competir en las elecciones.

Kirchner manifestó su expectativa de que los votantes norteamericanos impulsen un giro hacia posiciones progresistas. En ese sentido, consideró que los dirigentes que llegaron al poder con discursos antisistema pueden perder respaldo cuando sus promesas económicas no se traducen en mejoras concretas para la vida cotidiana de la población.

La expresidenta también vinculó el escenario internacional con la situación política argentina y el avance de los gobiernos de derecha en la región, en un contexto marcado por la relación entre Javier Milei y Donald Trump.

Sus declaraciones se conocen a pocas horas de una elección clave para la administración republicana, que pondrá a prueba el respaldo electoral al mandatario estadounidense durante la segunda mitad de su gestión.

Cristina Kirchner y la posibilidad de ser candidata en 2027

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir por la Presidencia de la Nación en 2027, cuando Javier Milei buscaría un segundo mandato.

Consultada sobre esa alternativa, la expresidenta no descartó una nueva postulación y respondió: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?".

La definición introduce nuevamente su nombre en la discusión sobre el futuro del peronismo, que todavía no consiguió consolidar un liderazgo común para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones.

Sin embargo, su eventual candidatura está condicionada por su situación judicial. Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires, tras la condena en la causa Vialidad, que también incluyó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En ese escenario, la defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado brasileño Rafael Valim, presentó un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que revise el proceso judicial.

Cristina Kirchner pronosticó una derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

El objetivo de esa presentación es cuestionar las garantías procesales del juicio y conseguir la restitución de los derechos políticos de la expresidenta.

Valim sostuvo ante el medio estadounidense que la prioridad es revertir la inhabilitación y advirtió que, si Argentina no cumple con una eventual decisión favorable, podría producirse una movilización social de gran magnitud.

Kirchner, por su parte, volvió a negar los delitos por los que fue condenada y aseguró que su situación judicial responde a motivaciones políticas. También cuestionó el funcionamiento de la Justicia argentina.

Cristina Kirchner reveló el consejo que le dio Lula da Silva

Durante la entrevista, la expresidenta también habló de su situación personal mientras cumple arresto domiciliario y recordó una conversación con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien atravesó una experiencia judicial similar antes de regresar al poder.

Kirchner comparó su situación con la del dirigente brasileño, que permaneció 580 días detenido hasta que sus condenas fueron anuladas.

En ese contexto, reveló el consejo que recibió de Lula durante un encuentro: "Haz ejercicio y no te deprimas".

La expresidenta contó que incorporó una rutina de actividad física y estudio para atravesar esta etapa. También sostuvo que no tiene motivos para deprimirse frente a su situación y vinculó su detención con su trayectoria política y su negativa a someterse a determinados sectores de poder.

Otro de los aspectos destacados de la conversación fue la autocrítica sobre la gestión del Frente de Todos y la derrota electoral de 2023, cuando Alberto Fernández dejó la Presidencia en medio de una inflación anual del 211%.

Cristina Kirchner reconoció que el peronismo tuvo responsabilidad en ese resultado y mencionó el deterioro de la cultura laboral como uno de los factores que contribuyeron al desgaste de su espacio político.