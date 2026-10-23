El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces inicia este viernes, marcando un nuevo proceso judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner. Por primera vez, el diputado Máximo Kirchner se sentará en el banquillo de los acusados en un debate que unificó ambas causas y que genera gran expectativa política y judicial.
Cristina y Máximo Kirchner: arranca el juicio oral por Hotesur y Los Sauces
Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner participarán de forma virtual en la primera audiencia del debate unificado por las causas Hotesur y Los Sauces.
La primera audiencia está programada para este viernes 23 de octubre a las 10 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) N°5 habilitaron la posibilidad de que los imputados, incluida la expresidenta que cumple prisión domiciliaria, participen de forma virtual.
Esta modalidad mixta, aprobada con el voto favorable de los jueces José Michilini y Fernando Machado Pelloni (Adriana Palliotti votó en disidencia), busca facilitar la participación de Máximo Kirchner debido a sus labores parlamentarias y evitar operativos de seguridad para Cristina Kirchner. La autorización virtual se aplica específicamente a esta primera audiencia, donde se leerá la acusación y la elevación a juicio, debido a los plazos ajustados tras la unificación de las causas.
El desarrollo del juicio oral
El debate involucra a 19 acusados, entre ellos Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.
El TOF N°5 estableció que las audiencias se realizarán tres veces por semana: lunes, viernes y sábados, con una reserva de tiempo durante la feria judicial de enero de 2027 para asegurar la continuidad del proceso.
Las sesiones serán mayormente presenciales en Comodoro Py, con evaluaciones particulares para participación virtual solo ante “cuestiones estrictamente específicas y justificadas”. Los abogados defensores deberán asistir de forma obligatoria. La lista de más de 300 testigos fue reducida por acuerdo de las partes para agilizar el desarrollo del debate.
En pocas palabras
- Juicio oral: inicia el debate unificado por las causas Hotesur y Los Sauces contra Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner.
- Participación virtual: se habilitó la modalidad virtual para la primera audiencia debido a la situación procesal de los acusados.
- Desarrollo del juicio: se realizarán audiencias 3 veces por semana con una lista reducida de testigos.