Cristina y Máximo Kirchner: arranca el juicio oral por Hotesur y Los Sauces

El diputado Máximo Kirchner. Foto: Instagram Máximo Kirchner

El desarrollo del juicio oral

El debate involucra a 19 acusados, entre ellos Cristina y Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

El TOF N°5 estableció que las audiencias se realizarán tres veces por semana: lunes, viernes y sábados, con una reserva de tiempo durante la feria judicial de enero de 2027 para asegurar la continuidad del proceso.

Las sesiones serán mayormente presenciales en Comodoro Py, con evaluaciones particulares para participación virtual solo ante “cuestiones estrictamente específicas y justificadas”. Los abogados defensores deberán asistir de forma obligatoria. La lista de más de 300 testigos fue reducida por acuerdo de las partes para agilizar el desarrollo del debate.