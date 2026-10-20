Unificaron las causas Hotesur y Los Sauces que involucran a Cristina Kirchner y su hijo Máximo

El hotel de Alto Calafate es parte de las causas que involucran a los Kirchner. Foto: Noticias Argentinas

Unificación de fechas y rechazo a las demoras

El esquema original fijado por el TOF 5 establecía que el debate por la causa Los Sauces se iniciaría este viernes 23 de octubre de 2026, mientras que la causa Hotesur había sido postergada para el 19 de marzo de 2027.

Sin embargo, los magistrados de Casación consideraron que postergar una de las expedientes carecía de sustento sólido:

Sin justificación suficiente: en su voto, el juez Petrone sostuvo que la separación de los debates no estaba adecuadamente fundada. Remarcó que la conexidad entre ambas investigaciones responde a razones jurídicas vinculadas con la estructura de los presuntos delitos y no con una simple conveniencia formal.

en su voto, el juez Petrone sostuvo que la separación de los debates no estaba adecuadamente fundada. Remarcó que la conexidad entre ambas investigaciones responde a razones jurídicas vinculadas con la estructura de los presuntos delitos y no con una simple conveniencia formal. Organización del debate: Petrone señaló que las dificultades logísticas, el elevado número de testigos o la extensión temporal del proceso no justificaban romper la tramitación conjunta dictada años atrás, sino que debían solucionarse mediante medidas de gestión interna del tribunal.

Petrone señaló que las dificultades logísticas, el elevado número de testigos o la extensión temporal del proceso no justificaban romper la tramitación conjunta dictada años atrás, sino que debían solucionarse mediante medidas de gestión interna del tribunal. Afectación a la acusación: por su parte, el juez Barroetaveña coincidió con su par y advirtió que la postura del TOF 5 presentaba una "fundamentación aparente y dogmática", perjudicando directamente la teoría del caso impulsada por la Fiscalía y la querella.

La posición en disidencia

La única postura en contra de la unificación provino del juez Alejandro Slokar, quien propuso declarar inadmisibles los recursos presentados por la Fiscalía y la UIF. Slokar argumentó que las decisiones sobre la fecha y modalidad de los debates constituyen medidas organizativas que, por regla general, son facultad exclusiva del tribunal oral a cargo del juicio.

Con este fallo definitivo de la Sala I, este viernes comenzará en los tribunales federales el mega juzgamiento unificado por los expedientes de Los Sauces y su conexa Hotesur.