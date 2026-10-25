Lula ganó en Brasil: el peronismo y la izquierda festejaron el resultado

La exmandataria publicó: “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”.

El pronunciamiento ratificó la cercanía histórica que une a la referente con el líder del PT, un lazo forjado junto a Néstor Kirchner durante sus primeros mandatos.

La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti también festejó la victoria de Lula. "Brasil demostró que no es el patio trasero de nadie. Felicitaciones a @LulaOficial por la victoria en el balotaje y al pueblo brasileño por defender sus derechos en las urnas".

Lula da Silva sumó el apoyo de Axel Kicillof y Sergio Massa

El gobernador bonaerense Axel Kicillof siguió de cerca el proceso electoral brasileño para afianzar sus contactos regionales y consolidar su proyección nacional.

El mandatario bonaerense coincidió en reiteradas oportunidades con el presidente brasileño y sostiene una mirada activa sobre la integración regional y su influencia en los debates económicos venideros.

En ese armado hacia 2027, el diputado nacional Juan Grabois respaldó una eventual postulación de Kicillof, aunque persisten matices y diferencias entre los diversos sectores del espacio opositor.

A su turno, Sergio Massa expresó su respaldo antes de la votación: el exministro de Economía difundió una foto con el mandatario en redes sociales con la frase: “Mañana y siempre del lado Lula de la vida”.

El referente del Frente Renovador fijó así su postura en una contienda donde el mandatario enfrentó a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y exponente de la derecha brasileña.

El vínculo de Massa con el mandatario electo acumula años de articulación económica y comercial, en sintonía con el rol decisivo de Brasil dentro del Mercosur.

La diputada de la Frente de Izquierda, Myriam Bregman, también se refirió a la victoria de Lula: "Producto de una gran movilización popular motorizada por la juventud, Lula derrotó a Bolsonaro. Fracaso de la escandalosa injerencia de EE.UU. Lloran Trump y Milei. Ahora, esa juventud puede buscar el camino que muestra la rebelión que sacude Europa para derrotar toda política ajustadora y opresora" .