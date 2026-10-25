Patricia Bullrich se distanció otra vez de Javier Milei por los ataques a la prensa: "Cruzó un límite"

“Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando cuestiona al poder y también defiende al presidente cuando contesta”, remarcó Bullrich. A su vez, insistió en que sostener las instituciones republicanas demanda tolerancia absoluta frente a quienes exponen una mirada crítica hacia la gestión pública.

Patricia Bullrich y Javier Milei.

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo y analizado a diario”, puntualizó la senadora, convocando a encauzar cualquier disputa en los tribunales si se sospecha falsedad en los informes difundidos.

En sintonía con ese razonamiento, la dirigente enfatizó el valor de la templanza verbal: “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no pasar un límite, como ocurrió con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”.

Patricia Bullrich tomó distancia de la frase de la hoguera

El desencadenante ocurrió tras el acto de la Fundación Faro, donde el mandatario cargó contra comunicadores que investigaron derivaciones del caso $Libra. En esa presentación, el jefe de Estado acusó a varios redactores de mentir y sentenció que debían ser consumidos por el fuego, lo que desató una inmediata condena de entidades de prensa.

Frente a este escenario de alta tensión política, la dirigente libertaria evitó convalidar ese estilo confrontativo y reiteró que las objeciones presidenciales deben formularse sin rozar el hostigamiento hacia los periodistas.

La postura adoptada ratifica la línea discursiva que la legisladora expuso meses atrás ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ámbito donde defendió la vigencia de los derechos constitucionales y el libre ejercicio del oficio periodístico.

Patricia Bullrich exigió alivio económico para el bolsillo familiar

En otro tramo del reportaje, la legisladora puso el foco en la coyuntura del país y demandó que las variables macroeconómicas impacten de manera directa en los ingresos cotidianos de la ciudadanía. “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares”, enfatizó con firmeza.

Para la referente oficialista, el desafío central del equipo gubernamental radica en transformar el equilibrio fiscal en bienestar tangible: “Estamos en una etapa clave en que la economía no puede limitarse a grandes cifras abstractas; hacen falta pequeños avances visibles para la gente común y correctivos inmediatos”.