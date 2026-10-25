Patricia Bullrich se distanció otra vez de Javier Milei por los ataques a la prensa: "Cruzó un límite"

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a tomar distancia del presidente Javier Milei y cuestionó con dureza sus recientes ataques contra el periodismo. Aunque respaldó la potestad del mandatario para replicar críticas, remarcó que sugerir “quemar periodistas en la hoguera” durante un acto de la Fundación Faro significó quebrar una frontera de convivencia democrática inadmisible.
“Se responde con argumentos”, afirmó la titular de bancada durante una entrevista brindada al canal de noticias LN+. En esa charla, ratificó el valor de la libertad de expresión y planteó frenar la escalada entre el gobierno nacional y los medios de comunicación, tras los agravios vertidos contra cronistas del caso $LIBRA.
Patricia Bullrich cuestionó la hostilidad oficial contra el periodismo
La legisladora señaló que las garantías constitucionales amparan tanto a los cronistas que fiscalizan a la administración como al jefe de Estado cuando ejerce su defensa. Pese a ello, advirtió una marcada brecha entre responder inquietudes y lanzar agravios que desbordan el marco institucional propio de la democracia.
“Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando cuestiona al poder y también defiende al presidente cuando contesta”, remarcó Bullrich. A su vez, insistió en que sostener las instituciones republicanas demanda tolerancia absoluta frente a quienes exponen una mirada crítica hacia la gestión pública.
“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo y analizado a diario”, puntualizó la senadora, convocando a encauzar cualquier disputa en los tribunales si se sospecha falsedad en los informes difundidos.
En sintonía con ese razonamiento, la dirigente enfatizó el valor de la templanza verbal: “Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no pasar un límite, como ocurrió con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera”.
Patricia Bullrich tomó distancia de la frase de la hoguera
El desencadenante ocurrió tras el acto de la Fundación Faro, donde el mandatario cargó contra comunicadores que investigaron derivaciones del caso $Libra. En esa presentación, el jefe de Estado acusó a varios redactores de mentir y sentenció que debían ser consumidos por el fuego, lo que desató una inmediata condena de entidades de prensa.
Frente a este escenario de alta tensión política, la dirigente libertaria evitó convalidar ese estilo confrontativo y reiteró que las objeciones presidenciales deben formularse sin rozar el hostigamiento hacia los periodistas.
La postura adoptada ratifica la línea discursiva que la legisladora expuso meses atrás ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ámbito donde defendió la vigencia de los derechos constitucionales y el libre ejercicio del oficio periodístico.
Patricia Bullrich exigió alivio económico para el bolsillo familiar
En otro tramo del reportaje, la legisladora puso el foco en la coyuntura del país y demandó que las variables macroeconómicas impacten de manera directa en los ingresos cotidianos de la ciudadanía. “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares”, enfatizó con firmeza.
Para la referente oficialista, el desafío central del equipo gubernamental radica en transformar el equilibrio fiscal en bienestar tangible: “Estamos en una etapa clave en que la economía no puede limitarse a grandes cifras abstractas; hacen falta pequeños avances visibles para la gente común y correctivos inmediatos”.
En pocas palabras
- Patricia Bullrich: se distanció de Javier Milei por los ataques a la prensa, calificando la frase de "quemar periodistas" como un límite.
- Libertad de expresión: defendió la necesidad de responder con argumentos y respetar a quienes cuestionan al poder.
- Economía familiar: exigió medidas urgentes para que la mejora económica llegue efectivamente a los hogares.