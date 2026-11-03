Sergio Massa y Cristina Kirchner se reunieron con el artífice del "Ejército de Lula"

Unidad opositora. El peronismo busca saldar disputas internas y conformar un frente para desafiar al gobierno de Javier Milei.

En este contexto, Cristina Kirchner, quien recientemente dejó abierta la posibilidad de una candidatura en 2027 y mantiene una relación cercana con el mandatario brasileño, recibió a Janones y a sus colaboradores Chico Kertész y Rafael Marroquim en su domicilio.

Por su parte, Sergio Massa también se reunió con el equipo brasileño, poniendo énfasis en la construcción de una unidad opositora para desafiar el panorama político actual.

La estrategia digital de Lula y el desafío opositor

André Janones, conocido por su papel en la campaña de Lula da Silva, explicó el funcionamiento del "Ejército de Lula", una iniciativa que movilizó millones de personas a través de canales de WhatsApp y redes sociales. Esta herramienta se centró en la organización de militantes y en la difusión de mensajes dirigidos a recuperar electores, una táctica que Massa buscaría adaptar a la realidad argentina.

El líder del Frente Renovador tomó nota de la experiencia brasileña, mientras detallaba los avances en la conformación de un frente nacional contra Javier Milei. La unidad opositora se perfila como un objetivo central, aunque la definición de candidaturas y la resolución de las diferencias internas dentro del peronismo continúan siendo puntos clave en la agenda política.

Andre Janones y Lula da Silva.

El rol judicial de Cristina Kirchner

La visita de los asesores brasileños coincidió con la publicación de una entrevista a Cristina Kirchner en The Washington Post, donde reiteró su cuestionamiento a la condena judicial que la inhabilita para ejercer cargos públicos. Sus declaraciones sobre una posible candidatura en 2027, respaldadas por La Cámpora, suman una nueva variable a la discusión interna del peronismo.

La estrategia judicial de Cristina Kirchner también encuentra un paralelo en el antecedente de Lula Da Silva, cuyas condenas fueron anuladas antes de su regreso al poder. La expresidenta contrató a Rafael Valim, abogado defensor de Lula en la causa Lava Jato, para impulsar su reclamo ante organismos internacionales, buscando recuperar sus derechos políticos.