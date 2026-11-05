Milei equiparó socialismo y fascismo ante Sánchez: “Comparten el odio por el libre mercado”

Tensión diplomática con Pedro Sánchez en Madrid

La recepción oficial en Madrid incluyó un breve intercambio entre Milei y el rey Felipe VI, seguido de un saludo escueto y sin pausa con Pedro Sánchez. Este gesto, que evidenció la diferencia de trato respecto de otras autoridades, se dio en el marco de un conflicto diplomático que se intensificó con las recientes declaraciones del presidente argentino hacia el mandatario español y su esposa, Begoña Gómez.

Milei, quien no participó de la ceremonia inaugural ni de la cena de gala ofrecida por los reyes, se reunió previamente con Santiago Abascal, líder de Vox, uno de sus aliados políticos en Europa. Su agenda en Madrid también incluyó un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, antes de emprender su regreso a Buenos Aires.

Durante su discurso, el mandatario argentino también resaltó el resultado electoral de la derecha en América Latina, interpretándolo como una “rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso de poder”. Milei reafirmó la vigencia del espíritu liberal y agradeció el apoyo de la comunidad iberoamericana al reclamo por las Islas Malvinas.