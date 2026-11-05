El presidente Javier Milei utilizó la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid para confrontar sus ideas con la izquierda y la socialdemocracia europea. Ante la presencia de mandatarios, incluido el español Pedro Sánchez, el mandatario argentino equiparó al socialismo con el fascismo, afirmando que “el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”.
Milei equiparó socialismo y fascismo ante Sánchez: “Comparten el odio por el libre mercado”
El presidente Javier Milei participó en la Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde equiparó al socialismo con el fascismo frente a mandatarios internacionales
En su intervención, Milei profundizó su planteo al señalar que ambas doctrinas comparten “el odio por el libre mercado” y que la equivalencia entre ellas no es casual. El líder libertario también criticó las agendas progresistas y las pretensiones estatistas que, a su juicio, ganan terreno en Europa, cuestionando la intervención estatal en la economía y el control de los medios de comunicación.
Este cruce ideológico se produjo horas después de un saludo protocolar y distante entre Milei y Sánchez en la Galería de las Colecciones Reales, un encuentro marcado por la tensión diplomática y los recientes cruces públicos entre ambos mandatarios. Milei recordó su disposición a negociar la soberanía de las Islas Malvinas con el Reino Unido, en línea con resoluciones de la ONU.
Tensión diplomática con Pedro Sánchez en Madrid
La recepción oficial en Madrid incluyó un breve intercambio entre Milei y el rey Felipe VI, seguido de un saludo escueto y sin pausa con Pedro Sánchez. Este gesto, que evidenció la diferencia de trato respecto de otras autoridades, se dio en el marco de un conflicto diplomático que se intensificó con las recientes declaraciones del presidente argentino hacia el mandatario español y su esposa, Begoña Gómez.
Milei, quien no participó de la ceremonia inaugural ni de la cena de gala ofrecida por los reyes, se reunió previamente con Santiago Abascal, líder de Vox, uno de sus aliados políticos en Europa. Su agenda en Madrid también incluyó un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, antes de emprender su regreso a Buenos Aires.
Durante su discurso, el mandatario argentino también resaltó el resultado electoral de la derecha en América Latina, interpretándolo como una “rebelión democrática contra el paternalismo y el abuso de poder”. Milei reafirmó la vigencia del espíritu liberal y agradeció el apoyo de la comunidad iberoamericana al reclamo por las Islas Malvinas.
En pocas palabras
- Milei y Sánchez: El presidente Javier Milei comparó socialismo y fascismo ante Pedro Sánchez en Madrid.
- Crítica ideológica: Milei criticó el odio por el libre mercado y las agendas estatistas en Europa.
- Tensión diplomática: El encuentro en Madrid estuvo marcado por el saludo distante y cruces previos.