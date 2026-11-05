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El análisis del Pilo

Bordón y las elecciones en EE.UU.: "Convertir una relación personal en política exterior es un error"

El ex gobernador de Mendoza y ex embajador argentino en Washington reflexionó en radio Nihuil sobre el traspié electoral de Donald Trump

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
José Octavio Bordón, dio su opinión sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos.

José Octavio Bordón, dio su opinión sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos.

Foto: Martín Rios/ Diario UNO

A propósito de las elecciones de mitad de término en los Estados Unidos, el ex gobernador de Mendoza y ex embajador argentino en EE.UU. y Chile, José Octavio Bordón, pasó por los micrófonos de radio Nihuil para ofrecer una lectura profunda del escenario internacional y su correlato en la política doméstica.

Con la autoridad que le otorga su trayectoria diplomática y su conocimiento de primera mano de la superpotencia del Norte, Bordón advirtió sobre los riesgos estructurales que enfrenta el gobierno nacional ante un Congreso norteamericano adversario.

El Pilo Bordón opinó sobre el alineamiento de Javier Milei con Donald Trump.

El Pilo Bordón opinó sobre el alineamiento de Javier Milei con Donald Trump.

El peligro de personalizar la política exterior

Consultado sobre la estrategia de alineamiento internacional de la gestión de Javier Milei, Bordón fue categórico al señalar los peligros de atar los destinos diplomáticos del país a afinidades personales con líderes extranjeros. Para el experimentado dirigente, "la relación entre naciones debe sostenerse sobre políticas de Estado permanentes y no sobre lazos coyunturales".

En esa línea, remarcó que los mandatarios estadounidenses basan sus decisiones en complejos balances institucionales, donde el manejo discrecional de aranceles y la relación con socios comerciales responde a lógicas sistémicas y no a simpatías partidarias.

Los factores de la derrota y el pulso económico

Al analizar los ejes que determinaron el revés electoral republicano en ambas cámaras norteamericanas, Bordón recordó la máxima histórica acuñada por Bill Clinton: "It's the economy, stupid". El Pilo subrayó que la crispación en la política doméstica, los desaciertos en política exterior -como las tensiones en Medio Oriente y el conflicto con Irán- y el impacto inflacionario en los combustibles terminaron pesando de forma implacable sobre el electorado estadounidense.

La guerra que Estados Unidos inició con Irán, influyó en la derrota de Trump, según Bordón.

La guerra que Estados Unidos inició con Irán, influyó en la derrota de Trump, según Bordón.

Para la Argentina, esto se traduce en interrogantes ineludibles. Si bien los mercados financieros globales han amortiguado el golpe inicial de manera relativamente benigna para los activos emergentes, el traspié republicano debilita la capacidad de la Casa Blanca para brindar un respaldo explícito y contundente a la gestión libertaria de cara al proceso electoral venidero Para la Argentina, esto se traduce en interrogantes ineludibles. Si bien los mercados financieros globales han amortiguado el golpe inicial de manera relativamente benigna para los activos emergentes, el traspié republicano debilita la capacidad de la Casa Blanca para brindar un respaldo explícito y contundente a la gestión libertaria de cara al proceso electoral venidero

Bordón también contrastó las dinámicas institucionales de Estados Unidos con las de Argentina, señalando que el peso de los contrapesos legislativos y federales en el gigante del Norte condiciona severamente los márgenes de maniobra de cualquier administración central.

Asimismo, reflexionó sobre "el rol de las democracias modernas y la necesidad de consolidar liderazgos basados en el diálogo institucional y el fortalecimiento productivo, advirtiendo que los vaivenes externos siempre encuentran eco en una economía local altamente sensible a los shocks internacionales".

En pocas palabras

  • Percepción del traspié: José Octavio Bordón analizó el revés electoral de Donald Trump y la política exterior argentina.
  • Riesgos de la política exterior: el ex embajador advirtió sobre los peligros de atar la diplomacia a lazos personales con líderes extranjeros.
  • Factores del resultado: la economía, la política doméstica y los desaciertos internacionales influyeron en la derrota republicana en EE.UU.
Resumen generado por Thinkindot AI

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