Bordón y las elecciones en EE.UU.: "Convertir una relación personal en política exterior es un error"

En esa línea, remarcó que los mandatarios estadounidenses basan sus decisiones en complejos balances institucionales, donde el manejo discrecional de aranceles y la relación con socios comerciales responde a lógicas sistémicas y no a simpatías partidarias.

Los factores de la derrota y el pulso económico

Al analizar los ejes que determinaron el revés electoral republicano en ambas cámaras norteamericanas, Bordón recordó la máxima histórica acuñada por Bill Clinton: "It's the economy, stupid". El Pilo subrayó que la crispación en la política doméstica, los desaciertos en política exterior -como las tensiones en Medio Oriente y el conflicto con Irán- y el impacto inflacionario en los combustibles terminaron pesando de forma implacable sobre el electorado estadounidense.

La guerra que Estados Unidos inició con Irán, influyó en la derrota de Trump, según Bordón.

Para la Argentina, esto se traduce en interrogantes ineludibles. Si bien los mercados financieros globales han amortiguado el golpe inicial de manera relativamente benigna para los activos emergentes, el traspié republicano debilita la capacidad de la Casa Blanca para brindar un respaldo explícito y contundente a la gestión libertaria de cara al proceso electoral venidero Para la Argentina, esto se traduce en interrogantes ineludibles. Si bien los mercados financieros globales han amortiguado el golpe inicial de manera relativamente benigna para los activos emergentes, el traspié republicano debilita la capacidad de la Casa Blanca para brindar un respaldo explícito y contundente a la gestión libertaria de cara al proceso electoral venidero

Bordón también contrastó las dinámicas institucionales de Estados Unidos con las de Argentina, señalando que el peso de los contrapesos legislativos y federales en el gigante del Norte condiciona severamente los márgenes de maniobra de cualquier administración central.

Asimismo, reflexionó sobre "el rol de las democracias modernas y la necesidad de consolidar liderazgos basados en el diálogo institucional y el fortalecimiento productivo, advirtiendo que los vaivenes externos siempre encuentran eco en una economía local altamente sensible a los shocks internacionales".