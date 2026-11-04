Milei no fue a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana pero se reunió con el líder de Vox

En la apertura de la Cumbre Iberoamericana no estuvo Javier Milei. Foto: Noticias Argentinas

No fue a la foto con los reyes

Pese a que ya estaba en territorio español a la hora de la foto oficial, el presidente no se presentó al evento. La imagen se la tomaron los mandatarios presentes junto al Rey Felipe y la Reina Letizia.

La reunión tuvo un tinte político especial, dado que Abascal será el candidato de la oposición en las elecciones del gobierno español previstas para el próximo 29 de noviembre. Su principal competidor será el actual presidente Pedro Sánchez, quien irá por la reelección y quien, a su vez, mantiene un complejo vínculo con Milei.

El Gobierno se limitó a publicar una foto del encuentro entre el mandatario argentino y el dirigente español.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, no están previstas audiencias ni encuentros bilaterales con el rey Felipe VI, jefe de Estado español, ni con representantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Cómo sigue la agenda

La delegación presidencial arribó a Madrid pasado el mediodía, luego de realizar una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde Milei fue recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón.

Tras la derrota de su aliado Donald Trump en las elecciones estadounidenses de medio término (de la que no se ha expresado), el mandatario cumplirá una agenda acotada en la capital española en lo que será un nuevo viaje exprés.

Las actividades se concentrarán a partir de las 5 (hora argentina), cuando Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se realizará en la Galería de las Colecciones Reales.

Una vez concluida la actividad, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17, con una nueva escala técnica en Canarias. Está previsto que el mandatario arribe al país el próximo viernes 6 a las 7.30.

Milei había visitado España entre el 19 y el 21 de octubre pasado, aunque en esa oportunidad no pudo concretar un encuentro con Abascal, quien se encontraba en una gira de campaña electoral.