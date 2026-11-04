Cristina Kirchner celebró la derrota de Donald Trump: "Beautiful morning"

El post de Cristina Kirchner despertó la originalidad de sus seguidores en las redes sociales.

El vaticinio previo de Cristina Kirchner en The Washington Post

El festejo de este miércoles no representó una reacción aislada por parte de la dirigente. Apenas dos días antes, Cristina Kirchner había anticipado este desenlace electoral durante un reportaje concedido al diario estadounidense The Washington Post.

En aquella entrevista, la exvicepresidenta cuestionó la injerencia externa en la región y advirtió: “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”. La frase apuntaba directamente contra la estrategia de la Casa Blanca hacia el Cono Sur.

Aquellas declaraciones apuntaban al vínculo entre el líder republicano y Javier Milei. El mandatario argentino había respaldado de forma explícita al dirigente estadounidense durante un viaje a Washington, en el que llamó a profundizar las políticas conservadoras a nivel internacional.

Los cruces de Cristina Kirchner y la oposición por el alineamiento con Trump

El resultado en las urnas repercutió en el arco opositor, donde Cristina Kirchner no fue la única figura en lanzar dardos. Diversos dirigentes cuestionaron el alineamiento incondicional que mantuvo el gobierno nacional con la administración republicana a lo largo de este último año.

La intendenta de Quilmes y referente camporista, Mayra Mendoza, compartió una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba un zapato con la leyenda “I VOTED” aplastando una bolsa de Cheetos, en alusión burlona al color de piel del magnate.

Por su parte, el expresidente Alberto Fernández publicó un irónico aviso en sus canales digitales: “¡¡¡Oportunidad!!! Comprá tu gorrita ahora… Liquidación por cierre”. La chicana aludía a los clásicos accesorios con el lema político de la campaña trumpista.

Las repercusiones de la jugada de Cristina Kirchner en el escenario local

A las ironías se sumó también el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien posteó la frase de Francella junto a un corazón azul. Las intervenciones graficaron cómo la definición legislativa en el país del norte impactó en la discusión doméstica.

El revés comicial debilita la posición geopolítica de Washington y abre interrogantes sobre el rumbo económico acordado con la gestión de Milei. Para Cristina Kirchner, el resultado electoral ratificó el límite que las urnas le pusieron a los proyectos de derecha en su propia tierra.