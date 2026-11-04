La derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos provocó un fuerte cimbronazo político en el país. Atenta a los resultados comiciales, la ex mandataria Cristina Kirchner festejó el revés republicano con un mensaje cargado de ironía en sus redes sociales: “Beautiful morning!!!”, lanzó la referente peronista tras confirmarse la victoria demócrata en los comicios legislativos.
Cristina Kirchner celebró la derrota de Donald Trump: "Beautiful morning"
La ex mandataria ironizó en redes sobre las elecciones legislativas de Estados Unidos y remarcó sus críticas al respaldo republicano a la derecha regional
El mensaje fue publicado este miércoles por la mañana en su cuenta oficial de X sin mayores explicaciones adicionales. De forma concisa, la exjefa de Estado apuntó contra el traspié del Partido Republicano, que cedió terreno decisivo frente a los demócratas y quedó ante un escenario de debilidad en Washington.
La publicación remite a un código humorístico popularizado en la Argentina por el actor Guillermo Francella. Aquella icónica frase futbolera fue adaptada por Cristina Kirchner para celebrar el tropiezo electoral del dirigente norteamericano ante sus millones de seguidores.
El vaticinio previo de Cristina Kirchner en The Washington Post
El festejo de este miércoles no representó una reacción aislada por parte de la dirigente. Apenas dos días antes, Cristina Kirchner había anticipado este desenlace electoral durante un reportaje concedido al diario estadounidense The Washington Post.
En aquella entrevista, la exvicepresidenta cuestionó la injerencia externa en la región y advirtió: “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”. La frase apuntaba directamente contra la estrategia de la Casa Blanca hacia el Cono Sur.
Aquellas declaraciones apuntaban al vínculo entre el líder republicano y Javier Milei. El mandatario argentino había respaldado de forma explícita al dirigente estadounidense durante un viaje a Washington, en el que llamó a profundizar las políticas conservadoras a nivel internacional.
Los cruces de Cristina Kirchner y la oposición por el alineamiento con Trump
El resultado en las urnas repercutió en el arco opositor, donde Cristina Kirchner no fue la única figura en lanzar dardos. Diversos dirigentes cuestionaron el alineamiento incondicional que mantuvo el gobierno nacional con la administración republicana a lo largo de este último año.
La intendenta de Quilmes y referente camporista, Mayra Mendoza, compartió una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba un zapato con la leyenda “I VOTED” aplastando una bolsa de Cheetos, en alusión burlona al color de piel del magnate.
Por su parte, el expresidente Alberto Fernández publicó un irónico aviso en sus canales digitales: “¡¡¡Oportunidad!!! Comprá tu gorrita ahora… Liquidación por cierre”. La chicana aludía a los clásicos accesorios con el lema político de la campaña trumpista.
Las repercusiones de la jugada de Cristina Kirchner en el escenario local
A las ironías se sumó también el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien posteó la frase de Francella junto a un corazón azul. Las intervenciones graficaron cómo la definición legislativa en el país del norte impactó en la discusión doméstica.
El revés comicial debilita la posición geopolítica de Washington y abre interrogantes sobre el rumbo económico acordado con la gestión de Milei. Para Cristina Kirchner, el resultado electoral ratificó el límite que las urnas le pusieron a los proyectos de derecha en su propia tierra.
En pocas palabras
- Cristina Kirchner festejó la derrota de Donald Trump en EE.UU. con un irónico mensaje en redes.
- La exmandataria había anticipado este resultado en una entrevista con The Washington Post, criticando el apoyo republicano a la derecha regional.
- Dirigentes de la oposición también ironizaron sobre el resultado electoral y el alineamiento del gobierno argentino con Trump.