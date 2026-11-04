En un duro revés para la administración de Donald Trump, los demócratas vencieron en estados clave a los republicanos y tomarán el control del Congreso norteamericano.
Elecciones en EEUU: los demócratas ganaron y tendrán el control total del Congreso
Las elecciones de medio término en Estados Unidos se convirtieron en una dura prueba para el presidente Trump: los demócratas vencen en varios estados y tendrán la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado
Los demócratas se impusieron en Virginia, Kansas, Illinois, Georgia, New Jersey y Carolina del Sur, mientras que los triunfos en Carolina del Norte y en Texas (estados netamente conservadores) fueron realmente sorprendentes. Los republicanos, en cambio, ganaron en Alabama, Oklahoma, Virginia Occidental y retuvieron Florida.
Elecciones en EEUU: los demócratas ganaron y controlarán el Congreso
De esta manera, y hasta la madrugada del miércoles (2 AM, horario de Argentina), el panorama en la Cámara de Representantes era el siguiente:
- Demócratas: 193 escaños
- Republicanos: 114 escaños
En tanto, en el Senado, los resultados eran sorprendentes:
- Demócratas: 52 escaños
- Republicanos: 40 escaños
La reacción de Trump luego del triunfo de los demócratas
Tras finalizar la votación en varios estados y con la victoria demócrata consumada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un polémico posteo en la red social X. "¡Yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, hubiéramos ganado por una victoria aplastante!", rezaba la publicación, en un intento de despegarse de la derrota.
Sin embargo, luego de la aplastante "ola azul" demócrata, Trump aseguró que "estoy dispuesto a aceptar los resultados" y a trabajar con la oposición para "probablemente llegar a algún acuerdo".
Horas antes, el presidente Trump había pedido a los votantes que emitieran su voto en favor de los republicanos: "Piensen que estoy en la papeleta". A pesar del intento del presidente norteamericano, los republicanos perdieron el control total del Congreso, sumando más incertidumbre al resto de su gestión.
En pocas palabras
- Demócratas controlarán Congreso: Los demócratas obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos.
- Revés para Trump: Las elecciones de medio término representaron un duro golpe para la administración de Donald Trump.
- Reacción presidencial: Donald Trump afirmó estar dispuesto a aceptar los resultados y negociar con la oposición.