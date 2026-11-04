Elecciones en EEUU: los demócratas ganaron y tendrán el control total del Congreso

Demócratas: 193 escaños

Republicanos: 114 escaños

En tanto, en el Senado, los resultados eran sorprendentes:

Demócratas: 52 escaños

Republicanos: 40 escaños

"Estoy dispuesto a aceptar los resultados", dijo Trump luego de conocerse los resultados de la elección.

La reacción de Trump luego del triunfo de los demócratas

Tras finalizar la votación en varios estados y con la victoria demócrata consumada, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un polémico posteo en la red social X. "¡Yo no aparecía en la boleta electoral y, si hubiera aparecido, hubiéramos ganado por una victoria aplastante!", rezaba la publicación, en un intento de despegarse de la derrota.

I wasn’t on the Ballot and if I was, we would have won IN A LANDSLIDE! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP



( TS: Nov 3 2026, 10:37 PM ET ) pic.twitter.com/sZG6BGvmsL — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 4, 2026

Sin embargo, luego de la aplastante "ola azul" demócrata, Trump aseguró que "estoy dispuesto a aceptar los resultados" y a trabajar con la oposición para "probablemente llegar a algún acuerdo".

Horas antes, el presidente Trump había pedido a los votantes que emitieran su voto en favor de los republicanos: "Piensen que estoy en la papeleta". A pesar del intento del presidente norteamericano, los republicanos perdieron el control total del Congreso, sumando más incertidumbre al resto de su gestión.