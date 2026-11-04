Los demócratas vencen en Carolina del Norte después de 18 años

De esta forma, los demócratas le arrabataron un escaño a los republicanos en este estado del este norteamericano desde 2008.

El exgobernador Roy Cooper celebra su triunfo en Carolina del Norte, un estado clave que le fue esquivo a los demócratas en los últimos años.

El triunfo de Roy Cooper sobre su contrincante republicano Michael Whatley allana el camino de los demócratas a retomar el control del Senado.