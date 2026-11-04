Las elecciones de medio término de Estados Unidos arrojaron una de las grandes sorpresas de la jornada electoral con el triunfo del exgobernador demócrata de Carolina del Norte, Roy Cooper, cortando una larga racha de 18 años de victorias de los republicanos en este territorio.
Elecciones en Estados Unidos
Los demócratas vencen en Carolina del Norte después de 18 años
El exgobernador de Carolina del Norte se impuso en ese estado recientemente dominado por los republicanos. Es el primer demócrata elegido para el Senado desde 2008
De esta forma, los demócratas le arrabataron un escaño a los republicanos en este estado del este norteamericano desde 2008.
El triunfo de Roy Cooper sobre su contrincante republicano Michael Whatley allana el camino de los demócratas a retomar el control del Senado.
El mismísimo Donald Trump había elegido personalmente a Whatley para competir contra los demócratas en Carolina del Norte, un estado clave que votó por el presidente republicano en tres ocasiones.
En pocas palabras
- Demócratas ganan en Carolina del Norte: El exgobernador Roy Cooper cortó 18 años de hegemonía republicana en el estado.
- Retoman el control del Senado: El triunfo de Cooper allana el camino para que los demócratas recuperen la mayoría en la Cámara alta.
- Apoyo clave de Trump: El expresidente había respaldado personalmente a Michael Whatley, el candidato republicano derrotado.
Resumen generado por Thinkindot AI