La Cámara de Diputados expulsó por unanimidad a Janina Ortiz como consecuencia de la condena judicial a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por corrupción y amenazas con arma de fuego en su época de funcionaria de la Municipalidad de Las Heras.
Diputados echó a Janina Ortiz tras la condena judicial por corrupción y amenazas agravadas
Janina Ortiz fue expulsada tras una votación unánime en la Cámara de Diputados. No se defendió tras haber sido condenada en un juicio abreviado e inhabilitada
La banca de diputada provincial de la esposa de Daniel Orozco -también condenado en juicio abreviado- quedó vacante y en breve será ocupada por María Belén Castillo, del Pro, quien seguía a Ortiz en la nómina electoral.
La votación terminó así: 46 votos a favor de la expulsión y 1 ausente: la diputada Aixa Moreno, del PJ.
La expulsión de Janina Ortiz se concretó este miércoles durante una sesión de la Cámara de Diputados, con la presidencia de Andrés Lombardi. "En Mendoza hay instituciones fuertes y no persecución política. Es la primera vez que un legislador mendocino es expulsado", dijo Lombardi en referencia a Janina Ortiz.
Janina Ortiz: cuestión de plata
Janina Ortiz junto con Daniel Orozco deberán afrontar dos procesos judiciales inherentes a la devolución de $430 millones más intereses para reparar el daño patrimonial cometido contra Las Heras por el caso de las cooperativas truchas.
Además, la Suprema Corte de Justicia debe analizar el reclamo de Janina Ortiz de cobrar 30 sueldos que la Cámara de Diputados no le pagó por estar suspendida y sin condena judicial, entre marzo de 2024 y el 20 de octubre último.
La caída de Janina Ortiz
Janina Ortiz no se presentó el lunes en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales fue convocada para ejercer el derecho de defensa. Tampoco renunció, lo que habilitó la instancia definitiva.
Janina Ortiz fue electa diputada provincial por el demarchismo en las elecciones de 2023, pero ya estaba bajo proceso judicial por el caso de las cooperativas truchas financiadas con fondos de la Municipalidad de Las Heras, donde ella había ejercido como Secretaria de Gobierno.
En marzo de 2024 fue suspendida por la Cámara de Diputados tras la votación que terminó 34 votos a favor, 9 votos negativos y 4 abstenciones.
El reemplazo de Janina Ortiz
María Belén Castillo, explicó Lombardi, podrá ocupar, a partir de la semana próxima, la banca de diputada provincial que dejó Janina Ortiz. El miércoles próximo, arriesgó el presidente de la Cámara de Diputados.
Pero antes, Diputados deberá notificar a la Secretaría Electoral acerca de la salida de Ortiz.
Castillo, por su parte, presentar cierta documentación personal para agilizar el trámite.
En pocas palabras
- Expulsión unánime: Janina Ortiz fue apartada de la Cámara de Diputados tras ser condenada por corrupción.
- Juicio abreviado: aceptó 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
- Reemplazo: María Belén Castillo asumirá la banca que dejó vacante Janina Ortiz.