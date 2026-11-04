Diputados echó a Janina Ortiz tras la condena judicial por corrupción y amenazas agravadas

La expulsión de Janina Ortiz se concretó este miércoles durante una sesión de la Cámara de Diputados, con la presidencia de Andrés Lombardi. "En Mendoza hay instituciones fuertes y no persecución política. Es la primera vez que un legislador mendocino es expulsado", dijo Lombardi en referencia a Janina Ortiz.

El 20 de octubre, Daniel Orozco y Janina Ortiz mientras se retiraban del Polo Judicial tras haber sido condenados en juicio abreviado. Fotos: Axel Lloret/Diario UNO.

Janina Ortiz: cuestión de plata

Janina Ortiz junto con Daniel Orozco deberán afrontar dos procesos judiciales inherentes a la devolución de $430 millones más intereses para reparar el daño patrimonial cometido contra Las Heras por el caso de las cooperativas truchas.

Además, la Suprema Corte de Justicia debe analizar el reclamo de Janina Ortiz de cobrar 30 sueldos que la Cámara de Diputados no le pagó por estar suspendida y sin condena judicial, entre marzo de 2024 y el 20 de octubre último.

La caída de Janina Ortiz

Janina Ortiz no se presentó el lunes en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales fue convocada para ejercer el derecho de defensa. Tampoco renunció, lo que habilitó la instancia definitiva.

Janina Ortiz fue electa diputada provincial por el demarchismo en las elecciones de 2023, pero ya estaba bajo proceso judicial por el caso de las cooperativas truchas financiadas con fondos de la Municipalidad de Las Heras, donde ella había ejercido como Secretaria de Gobierno.

En marzo de 2024 fue suspendida por la Cámara de Diputados tras la votación que terminó 34 votos a favor, 9 votos negativos y 4 abstenciones.

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados.

El reemplazo de Janina Ortiz

María Belén Castillo, explicó Lombardi, podrá ocupar, a partir de la semana próxima, la banca de diputada provincial que dejó Janina Ortiz. El miércoles próximo, arriesgó el presidente de la Cámara de Diputados.

Pero antes, Diputados deberá notificar a la Secretaría Electoral acerca de la salida de Ortiz.

Castillo, por su parte, presentar cierta documentación personal para agilizar el trámite.