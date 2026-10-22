Las secuelas del paso de Daniel Orozco y Janina Ortiz por la Municipalidad de Las Heras no terminaron el martes, cuando el ex intendente radical y la esposa fueron condenados sin cárcel durante 3 años e inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Está pendiente de resolución el capítulo económico, que se tramita en 2 frentes: la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Estado.
Daniel Orozco y Janina Ortiz enfrentan juicios por la plata de Las Heras tras la condena
En la Corte hay 2 planteos de Daniel Orozco y Janina Ortiz contra el Tribunal de Cuentas. Además, Fiscalía de Estado busca recuperar $430 millones desviados
En el máximo tribunal de justicia hay 2 expedientes por multas económicas que el Tribunal de Cuentas aplicó a Daniel Orozco y Janina Ortiz, y que ambos apelaron mediante la presentación del recurso denominado Acción Procesal Administrativa (APA), que debe ser resuelto por un Tribunal.
Las sanciones económicas por manejo de fondos públicos durante los años 2021 a 2023 suman casi $145 millones. Los expedientes por cobro de multas, a cargo de Fiscalía de Estado, llevan los números 18.025 y 18.198. La mayor parte de la multa fue atribuida a Janina Ortiz: casi $140 millones.
A Daniel Orozco y Janina Ortiz se sumó Carlos Nofal en el reclamo en apelación ante la Suprema Corte de Justicia, ya que otros imputados por el desvío de fondos de la Municipalidad de Las Heras hacia cooperativas truchas ya pagaron los importes fijados por el Tribunal de Cuentas.
En sus registros, la Fiscalía de Estado ya los tiene asentados como cobrados. Se trata de las multas impuestas a Osvaldo Oyhenart -dependía directamente de Ortiz en la función pública-; Leandro Tassi y Carlos Magallanes.
El desvío de fondos que hoy ronda los $430 millones
La condena penal en juicio abreviado a Daniel Orozco y Janina Ortiz habilitó automáticamente la posibilidad de que gestionar, vía judicial, el recupero del dinero de Las Heras que fue desviado a la cooperativa trucha "Manos a la Obra".
Fueron $35,5 millones que, a la fecha -de acuerdo al informe de los contadores que integran el equipo de peritos del Cuerpo Médico Forense- rondan los $430 millones.
La tramitación judicial deberá hacerse a través de una demanda civil por daños y perjuicios contra las arcas de la Municipalidad de Las Heras.
Fernando Simón, Fiscal de Estado, recibió, el miércoles a la tarde, de parte del Ministerio Público Fiscal, la sentencia judicial que condenó a Daniel Orozco y Janina Ortiz por el delito de peculado.
Por estas horas, Simón y los abogados del organismo extrapoder analizan cómo llevar a Daniel Orozco y Janina Ortiz al fuero Civil y Comercial para que paguen la suma varias veces millonaria.
Si bien los tiempos de la Justicia Civil se han agilizado en cuanto a la resolución de causas por daños y perjuicios y otros reclamos propios de ese fuero, el proceso contra Orozco y Ortiz demandará, al menos, 6 meses de instrucción y recepción de pruebas y expedientes, antes de dictar sentencia.
En pocas palabras
- Condena judicial: Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
- Deudas millonarias: en la Corte enfrentan un reclamo de casi $145 millones por manejo irregular de fondos públicos.
- Juicio civil: se espera, además, una demanda por $430 millones por desvío de fondos municipales a cooperativas truchas.