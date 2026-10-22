Daniel Orozco y Janina Ortiz enfrentan juicios por la plata de Las Heras tras la condena

Daniel Orozco y Janina Ortiz, el martes a la noche, cuando salían del Polo Judicial tras la condena por peculado con fondos de la Municipalidad de Las Heras. El pago de multas y la reparación del daño económico están pendientes de resolución en la Justicia. Fotos: Axel Lloret/Diario UNO.

A Daniel Orozco y Janina Ortiz se sumó Carlos Nofal en el reclamo en apelación ante la Suprema Corte de Justicia, ya que otros imputados por el desvío de fondos de la Municipalidad de Las Heras hacia cooperativas truchas ya pagaron los importes fijados por el Tribunal de Cuentas.

En sus registros, la Fiscalía de Estado ya los tiene asentados como cobrados. Se trata de las multas impuestas a Osvaldo Oyhenart -dependía directamente de Ortiz en la función pública-; Leandro Tassi y Carlos Magallanes.

El desvío de fondos que hoy ronda los $430 millones

La condena penal en juicio abreviado a Daniel Orozco y Janina Ortiz habilitó automáticamente la posibilidad de que gestionar, vía judicial, el recupero del dinero de Las Heras que fue desviado a la cooperativa trucha "Manos a la Obra".

Fueron $35,5 millones que, a la fecha -de acuerdo al informe de los contadores que integran el equipo de peritos del Cuerpo Médico Forense- rondan los $430 millones.

La tramitación judicial deberá hacerse a través de una demanda civil por daños y perjuicios contra las arcas de la Municipalidad de Las Heras.

Fernando Simón, Fiscal de Estado, recibió, el miércoles a la tarde, de parte del Ministerio Público Fiscal, la sentencia judicial que condenó a Daniel Orozco y Janina Ortiz por el delito de peculado.

El Fiscal de Estado, Fernando Simón, podrá gestionar, a través de la Justicia Civil, que Daniel Orozco y Janina Ortiz devuelvan el dinero desviado de Las Heras a cooperativas truchas. Hoy, $430 millones.

Por estas horas, Simón y los abogados del organismo extrapoder analizan cómo llevar a Daniel Orozco y Janina Ortiz al fuero Civil y Comercial para que paguen la suma varias veces millonaria.

Si bien los tiempos de la Justicia Civil se han agilizado en cuanto a la resolución de causas por daños y perjuicios y otros reclamos propios de ese fuero, el proceso contra Orozco y Ortiz demandará, al menos, 6 meses de instrucción y recepción de pruebas y expedientes, antes de dictar sentencia.