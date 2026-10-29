Los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia deberán resolver un reclamo de la suspendida diputada provincial Janina Ortiz de 2024, previo a la condena a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción y coacciones agravadas cuando era funcionaria de la Municipalidad de Las Heras.
La Corte define si Janina Ortiz cobrará 30 sueldos de diputada suspendida antes de la condena
Esgrimiendo la presunción de inocencia, Janina Ortiz reclamó que Diputados le pague por los 30 meses suspendida sin sentencia judicial. Avanza la destitución
Janina Ortiz, esposa de ex intendente Daniel Orozco -también sentenciado por delitos de corrupción- reclamó al pleno de la Suprema Corte de Justicia que la Cámara de Diputados le pague los 30 sueldos mientras estaba suspendida y bajo proceso penal y sin sentencia firme.
La demandante aseguró que el 27 de marzo de 2024 la Cámara de Diputados lesionó su presunción de inocencia -cabe a toda persona bajo proceso judicial y sin condena firme- cuando suspendió su mandato de diputada, por mayoría, "sin percepción de dieta hasta que haya sentencia judicial", según la resolución 1135.
Avanza el plenario sobre el caso Janina Ortiz
El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia fue notificado este miércoles del recurso judicial presentado por Janina Ortiz el 29 de abril de 2024.
En el escrito, la demandante pidió que el caso fuera tratado por el pleno de la Corte. Los 7 jueces ya fueron informados y comenzarán a tratarlo cuando haya dictamen de la Procuración General. Dalmiro Garay presidirá el proceso con el voto en preopinión.
La Cámara de Diputados de Mendoza suspendió a Janina Ortiz de la banca a la que había accedido en las elecciones legislativas de octubre de 2023 por estar bajo proceso penal. Por entonces, acusada de amenazas coactivas contra una empleada municipal, derivación del escándalo por corrupción con cooperativas de trabajo truchas que recibieron aportes millonarios de Las Heras.
Los sueldos de los jueces suspendidos por el Jury
A diferencia del reglamento de la Cámara de Diputados, la Ley de Jury de Enjuiciamiento establece que cuando un magistrado es suspendido para ser juzgado se le paga el 50% del sueldo hasta que haya sentencia en el juicio político.
Si el magistrado en cuestión es declarado inocente y vuelve a ejercer el cargo, se le reintegra el dinero descontado y embargado.
Si el Jury de Enjuiciamiento termina en destitución, el magistrado deja el cargo y pierde el dinero embargado.
En caso de magistrados sancionados con suspensión por 180 días, como sucedió con el juez penal Sebastián Sarmiento, deben devolverle al Estado el dinero que cobraron mientras estaban suspendidos.
Janina Ortiz, citada por Diputados por la destitución
La comisión de Derechos y Garantías de Diputados convocó a Janina Ortiz para el lunes 2 de noviembre, a las 10, para que se defienda formalmente en el proceso de destitución, tras la condena judicial del 20 de octubre último.
Así lo explicó Julio Villafañe, del PJ, al término de la reunión de comisión realizada este jueves.
Este procedimiento es la reactivación del proceso que quedó en suspenso hasta que la Justicia penal se pronunciara sobre las acusaciones sobre Janina Ortiz.
En pocas palabras
- Janina Ortiz: la legisladora suspendida reclama 30 sueldos no percibidos.
- Suprema Corte: deberá definir si la Cámara de Diputados debe pagarle los haberes.
- Proceso penal: Ortiz fue condenada por corrupción y coacciones agravadas.