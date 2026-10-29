La Corte define si Janina Ortiz cobrará 30 sueldos de diputada suspendida antes de la condena

Janina Ortiz en 2024 cuando la Cámara de Diputados la suspendía por estar bajo proceso penal.

Avanza el plenario sobre el caso Janina Ortiz

El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia fue notificado este miércoles del recurso judicial presentado por Janina Ortiz el 29 de abril de 2024.

En el escrito, la demandante pidió que el caso fuera tratado por el pleno de la Corte. Los 7 jueces ya fueron informados y comenzarán a tratarlo cuando haya dictamen de la Procuración General. Dalmiro Garay presidirá el proceso con el voto en preopinión.

El pleno de jueces de la Suprema Corte de Justicia debe resolver el planteo de Janina Ortiz. En la foto, con el gobernador Alfredo Cornejo, en la apertura del Año Judicial.

La Cámara de Diputados de Mendoza suspendió a Janina Ortiz de la banca a la que había accedido en las elecciones legislativas de octubre de 2023 por estar bajo proceso penal. Por entonces, acusada de amenazas coactivas contra una empleada municipal, derivación del escándalo por corrupción con cooperativas de trabajo truchas que recibieron aportes millonarios de Las Heras.

Los sueldos de los jueces suspendidos por el Jury

A diferencia del reglamento de la Cámara de Diputados, la Ley de Jury de Enjuiciamiento establece que cuando un magistrado es suspendido para ser juzgado se le paga el 50% del sueldo hasta que haya sentencia en el juicio político.

Si el magistrado en cuestión es declarado inocente y vuelve a ejercer el cargo, se le reintegra el dinero descontado y embargado.

Si el Jury de Enjuiciamiento termina en destitución, el magistrado deja el cargo y pierde el dinero embargado.

En caso de magistrados sancionados con suspensión por 180 días, como sucedió con el juez penal Sebastián Sarmiento, deben devolverle al Estado el dinero que cobraron mientras estaban suspendidos.

Janina Ortiz, citada por Diputados por la destitución

La comisión de Derechos y Garantías de Diputados convocó a Janina Ortiz para el lunes 2 de noviembre, a las 10, para que se defienda formalmente en el proceso de destitución, tras la condena judicial del 20 de octubre último.

Así lo explicó Julio Villafañe, del PJ, al término de la reunión de comisión realizada este jueves.

Este procedimiento es la reactivación del proceso que quedó en suspenso hasta que la Justicia penal se pronunciara sobre las acusaciones sobre Janina Ortiz.