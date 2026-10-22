Diputados avanza con la destitución de Janina Ortiz tras la condena por corrupción

Janina Ortiz asumió su culpabilidad en la Justicia y fue condenada. Ya no puede ejercer cargos públicos.

La condena que reactivó el caso de Janina Ortiz

El martes, Janina Ortiz y su esposo, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso tras declararse culpables en un juicio abreviado por hechos de corrupción vinculados al desvío de fondos públicos. Ambos recibieron, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En el caso de Ortiz, la condena también incluyó el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego contra una empleada municipal.

La legisladora accedió a su banca en las elecciones de 2023, pero fue suspendida por la Cámara Baja en marzo de 2024, cuando avanzaban las causas penales en su contra.

Ahora, con la sentencia judicial, Diputados deberá avanzar con el trámite institucional para resolver su situación. La remisión formal del fallo es el paso que busca habilitar esa instancia.

Apenas se concrete la salida formal de Janina Ortiz, la abogada Belén Castillo, del PRO, está lista para asumir en su banca.