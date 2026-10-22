La Cámara de Diputados dio un nuevo paso para definir el futuro de Janina Ortiz en la Legislatura. La Comisión de Derechos y Garantías, presidida por Julio Villafañe (PJ), aprobó por unanimidad un despacho para que la Secretaría Legislativa envíe un oficio a la Suprema Corte de Justicia y solicite, con carácter urgente, la sentencia que condenó a la legisladora suspendida.
Diputados avanza con la destitución de Janina Ortiz tras la condena por corrupción
La comisión de Derechos y Garantías pidió a la Suprema Corte que remita el fallo que condenó a la diputada suspendida Janina Ortiz
El pedido apunta a contar formalmente con el fallo judicial para avanzar con la destitución, luego de que concluyera el proceso penal que Ortiz enfrentaba por hechos de corrupción vinculados a su paso por la Municipalidad de Las Heras.
La solicitud se fundamenta en la Resolución 1135/24 de la Cámara de Diputados, mediante la cual se dispuso la suspensión de Ortiz, sin percepción de dieta y bajo la causal de indignidad, hasta que existiera una sentencia, de conformidad con el artículo 91 de la Constitución provincial.
La condena que reactivó el caso de Janina Ortiz
El martes, Janina Ortiz y su esposo, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso tras declararse culpables en un juicio abreviado por hechos de corrupción vinculados al desvío de fondos públicos. Ambos recibieron, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el caso de Ortiz, la condena también incluyó el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego contra una empleada municipal.
La legisladora accedió a su banca en las elecciones de 2023, pero fue suspendida por la Cámara Baja en marzo de 2024, cuando avanzaban las causas penales en su contra.
Ahora, con la sentencia judicial, Diputados deberá avanzar con el trámite institucional para resolver su situación. La remisión formal del fallo es el paso que busca habilitar esa instancia.
Apenas se concrete la salida formal de Janina Ortiz, la abogada Belén Castillo, del PRO, está lista para asumir en su banca.
En pocas palabras
- Cámara de Diputados: solicitó a la Corte Suprema la sentencia contra la legisladora suspendida Janina Ortiz.
- Condena judicial: Janina Ortiz y Daniel Orozco fueron condenados por corrupción a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
- Destitución inminente: con la sentencia confirmada, Diputados avanza en el proceso para expulsar a Janina Ortiz.