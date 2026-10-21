Javier Milei tildó de dictador a Pedro Sánchez y exigió su salida del gobierno español

Milei defendió la “gran gesta civilizatoria” de España en América y criticó al “socialismo del siglo XXI”.

Javier Milei critica el rumbo de España y el socialismo

El mandatario argentino también dedicó parte de su intervención a criticar la situación actual de España bajo la gestión de Pedro Sánchez. Milei calificó al líder español de "impresentable dictador" y, de forma enfática, pidió que se lo "saque a patadas" en los comicios venideros, apoyando así a las fuerzas de derecha en España.

El presidente argentino vinculó la gestión de Sánchez con el "siniestro socialismo del siglo XXI", al que también atribuyó la situación de "miseria y falta de futuro" que, según él, llevó a miles de argentinos a escapar hacia Europa.

Milei defendió sus políticas económicas como un "faro de libertad" frente a un mundo que, a su juicio, tiende a la tiranía. Destacó la eliminación del déficit fiscal en su primer mes de gobierno y la consecución de un Estado que no gasta más de lo que recauda, contrastando este modelo con el "kirchnerismo".

Pedro Sánchez es cuestionado duramente por su gestión

El presidente argentino ratificó la visión de que su proyecto político será validado nuevamente en 2027, lo que permitirá a Argentina convertirse en un país de "investment grade" con un crecimiento sin precedentes. Milei argumentó que Argentina es "la prueba de que la lucha contra la decadencia rinde sus frutos" y que "la libertad no tiene precio".

Finalmente, Milei extendió su crítica a Europa, sugiriendo que el continente debería seguir el modelo argentino ante sus crisis de violencia y los desafíos migratorios. Acusó al gobierno español de promover una "invasión" migratoria con fines electorales, advirtiendo que el "estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir".