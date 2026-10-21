El presidente argentino, Javier Milei, protagonizó un controversial episodio durante su visita a España al calificar al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, de "dictador" y solicitar su remoción en las próximas elecciones. Las declaraciones se produjeron en el marco del Nueva Economía Fórum, donde Milei aprovechó para defender sus políticas económicas y arremeter contra lo que denomina "socialismo del siglo XXI".
Javier Milei tildó de dictador a Pedro Sánchez y exigió su salida del gobierno español
El presidente Javier Milei calificó al mandatario español Pedro Sánchez de dictador durante su visita y pidió su destitución en las próximas elecciones
Milei expresó admiración por la "gran gesta civilizatoria" de la conquista española en América, argumentando que trajo consigo instituciones, conocimiento, religión, progreso y la incorporación al mundo. Estas afirmaciones, realizadas pocos días después de que el gobierno argentino optara por renombrar el 12 de octubre como "Día de la Raza" en lugar de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", generaron controversia al desestimar los atropellos históricos contra los pueblos originarios.
Durante su discurso, el mandatario argentino enfatizó que la "hazaña civilizatoria" representa un motivo de orgullo para España, ya que proporcionó a los hispanoamericanos una "tradición muy profunda" que se origina en Grecia, Jerusalén, Roma y se consolida con el cristianismo en Europa. Milei describió este legado como una herencia de "amor por los valores, el descubrimiento, las ideas y fundamentalmente por la libertad".
Javier Milei critica el rumbo de España y el socialismo
El mandatario argentino también dedicó parte de su intervención a criticar la situación actual de España bajo la gestión de Pedro Sánchez. Milei calificó al líder español de "impresentable dictador" y, de forma enfática, pidió que se lo "saque a patadas" en los comicios venideros, apoyando así a las fuerzas de derecha en España.
El presidente argentino vinculó la gestión de Sánchez con el "siniestro socialismo del siglo XXI", al que también atribuyó la situación de "miseria y falta de futuro" que, según él, llevó a miles de argentinos a escapar hacia Europa.
Milei defendió sus políticas económicas como un "faro de libertad" frente a un mundo que, a su juicio, tiende a la tiranía. Destacó la eliminación del déficit fiscal en su primer mes de gobierno y la consecución de un Estado que no gasta más de lo que recauda, contrastando este modelo con el "kirchnerismo".
Pedro Sánchez es cuestionado duramente por su gestión
El presidente argentino ratificó la visión de que su proyecto político será validado nuevamente en 2027, lo que permitirá a Argentina convertirse en un país de "investment grade" con un crecimiento sin precedentes. Milei argumentó que Argentina es "la prueba de que la lucha contra la decadencia rinde sus frutos" y que "la libertad no tiene precio".
Finalmente, Milei extendió su crítica a Europa, sugiriendo que el continente debería seguir el modelo argentino ante sus crisis de violencia y los desafíos migratorios. Acusó al gobierno español de promover una "invasión" migratoria con fines electorales, advirtiendo que el "estancamiento económico combinado con la irresponsabilidad migratoria trazan un sendero de decadencia muy difícil de revertir".
Fuentes utilizadas
- En Madrid, Milei celebró la conquista española y tildó a Pedro Sánchez de “dictador”
- Milei llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y pidió “sacarlo a patadas”
- Milei volvió a apuntar contra Pedro Sánchez en España: lo llamó "dictador" y pidió "sacarlo a patadas"
- Javier Milei apuntó contra Pedro Sánchez durante su visita a España y pidió echarlo en las próximas elecciones: «Dictador»
- Javier Milei llamó "dictador" a Pedro Sánchez y pidió "sacar a patadas" a los socialistas en España
- Provocadora frase de Milei contra Pedro Sánchez en España: “Impresentable dictador”
- Milei arremetió contra Pedro Sánchez en Madrid: lo llamó "dictador" y pidió "sacar a los socialistas a patadas"
En pocas palabras
- Javier Milei calificó al presidente español Pedro Sánchez de “impresentable dictador” y exigió su remoción.
- Milei defendió la “gran gesta civilizatoria” de España en América y criticó al “socialismo del siglo XXI”.
- El mandatario argentino pidió que a Sánchez se lo “saque a patadas” en las próximas elecciones.