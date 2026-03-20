Memoria, Verdad y Justicia: la SIDE inició la desclasificación de archivos históricos entre 1973-1983

dictadura militar argentina La SIDE publicará archivos históricos de la última dictadura militar, en la que todavía se investiga la desparición de personas. Actualmente, la Justicia indentificó los restos de víctimas mendocinas halladas en el ex centro clandestino "La Perla", en Córdoba.

Primero, se conoció que los elementos óseos encontrados pertenecían a Ramiro Sergio Bustillo Rubio y luego, los estudios de ADN arrojaron que también había sido asesinado en ese lugar Eduardo Jorge Valverde Suárez.

Valverde Suárez era abogado y entre 1973 y 1974 había integrado el gabinete del exgobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano. Fue secuestrado en Córdoba el 24 de marzo de 1976 en la Guardia Militar a cargo de la Fuerza Áerea.

Bustillo Ribio era estudiante de ingeniería y militaba en el partido comunista.

Primera etapa: documentación y herramientas de análisis

Esta fase inicial contempla la puesta a disposición de 26 archivos oficiales que suman un total de 492 páginas. La documentación abarca una década crucial de la historia argentina —desde los años previos hasta el final de la última dictadura militar— e incluye:

Resoluciones e informes.

Memorandos y circulares.

Directivas elaboradas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983.

Para facilitar el estudio de este material, los archivos han sido organizados en carpetas temáticas y cuentan con una “Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos”, diseñada para brindar contexto y herramientas de interpretación a los usuarios.

Canales de acceso y política de apertura

Bajo una nueva política de proximidad y apertura informativa, la SIDE difundirá este material a través de:

Redes sociales oficiales.

Sitio web institucional para consulta pública.

"La desclasificación de archivos anteriormente secretos posee un valor ético, político y social fundamental para reconstruir nuestro pasado reciente con mayor claridad", destacaron desde el organismo.

Esta medida busca no solo fortalecer el Sistema de Inteligencia Nacional, sino también generar confianza pública y combatir la desinformación que suele distorsionar la interpretación de los hechos históricos.

Un insumo para la construcción de la verdad

El objetivo principal es que estos documentos sirvan como una fuente primaria inestimable para historiadores, comunicadores e investigadores, permitiendo que cualquier ciudadano interesado pueda acceder a la información sin intermediarios.

La SIDE adelantó que, además de la publicación digital, se garantizará la conservación física de las piezas documentales y su posterior traspaso al Archivo General de la Nación (AGN) para su custodia definitiva.