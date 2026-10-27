Tenso reencuentro en Paraguay tras el escándalo por el código de vestimenta para periodistas y fotógrafos

Adriana Caballero estuvo en vivo en la TV de Paraguay.

"Con el objetivo de mantener un ambiente profesional, respetuoso y acorde a la imagen institucional del club, solicitamos a todos los fotógrafos y periodistas cumplir con el siguiente código de vestimenta", señalaba la placa institucional.

Ante esto, Adriana Caballero fue apuntada por diferentes medios de comunicación paraguayos, pero fue ella misma quien se encargó de manifestar que no fue apuntada directamente: "Fue un comunicado en general, fue para todos. No es que me llegó a mí por privado".

"Un colega me mandó el flyer y me dijo: ‘Todo esto es tu culpa’ y yo me quedé como ‘¿En dónde me metí?’ Ahí fue donde vi todo y comenzaron las llamadas", relató sobre la sorpresa de los primeros momentos.

Estaba tranquilita y de la nada explotó todo Estaba tranquilita y de la nada explotó todo

Las declaraciones las realizó en la televisión paraguaya donde tenía en frente a Héctor Melgarejo, presidente del club, y se refirió a Milena Olmedo, jefa de prensa: "No no tengo nada personal con la jefa de prensa. No tuvimos antecedentes muy grandes como para que salga esto ahora".

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El presidente de Sportivo Ameliano le respondió a la fotógrama

Con la intención de traer calma a la situación es que Hernán Melgarejo explicó: "La jefa de prensa ordenó que salga ese flyer. Hoy en día la jefa de prensa está de reposo. Yo creo que va a continuar en el cargo"

"Ameliano es una gran familia y en el ánimo nuestro no está el dejar sin trabajo a nadie. Yo creo que todos nos equivocamos y fallamos varias veces en el día, incluso", manifestó sobre la continuidad de la profesional.

El presidente del club paraguayo anunció que la comunicadora no será despedida.

Sobre la fotógrafa, detalló: "En el club nunca se le nombró a Adriana. Tampoco el comunicado me dijeron a mí que fue por Adriana, ¿verdad? Todo suposiciones". Y luego, agregó: "Me puede molestar o no la vestimenta, pero no soy la persona indicada para... O sea, yo creo que hay directores de medios que le van a decir a sus funcionarios, los periodistas, cómo se tienen que ir vestidos, si quieren, ¿verdad?".

"No creo que tenga que haber códigos de vestimenta, pero si está el Círculo de Periodistas, el Círculo de Fotógrafos y ellos dicen ‘nos gusta que así vayan vestidos a quienes le emitimos el carnet’, ya depende de ellos", concluyó el presidente del club paraguayo que cayó 3 a 1 frente a Olimpia.