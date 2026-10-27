Pocos lo saben: cuál es la altura ideal para cortar el césped del jardín en primavera

Mantener este rango de altura aporta múltiples beneficios a la salud de tu espacio verde, ya que, por ejemplo, evita que los rayos solares incidan de forma directa sobre la tierra, reteniendo la humedad en el suelo por más tiempo.

Además, cortar el pasto demasiado al ras debilita la planta, dejándola vulnerable y expuesta a la aparición de parches secos o decolorados.

Como si todo esto fuese poco, tienes que saber que un manto de césped bien poblado y a la altura óptima impide que las semillas de malas hierbas reciban la luz necesaria para germinar.

El truco clave de los especialistas para manener el césped

Además de respetar la medida ideal, hay un principio fundamental que no podés pasar por alto en el jardín durante la primavera: la regla de un tercio.

Esta norma indica que nunca se debe cortar más de un tercio de la longitud total de la hoja del césped en una sola pasada. Si el pasto creció demasiado debido a las lluvias o riegos estacionales, lo conveniente es realizar el trabajo de forma progresiva con dos o tres días de diferencia hasta alcanzar la altura recomendada, evitando causarle un estrés térmico y nutricional a las plantas.