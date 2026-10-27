Pocos lo saben: cuál es la altura ideal para cortar el césped del jardín en primavera

Con la llegada de la primavera, el cuidado del jardín se convierte en una de las tareas principales de casa. Las temperaturas más cálidas y los días más largos estimulan el crecimiento del césped, pero también exigen prestar atención a los detalles para mantener la hierba en perfectas condiciones.
Existe un error muy común al momento de utilizar la cortadora o máquina de pasto: cortar demasiado pensando que así se espaciarán los cortes. Sin embargo, lo que pocos saben es que hay una altura ideal que debe respetarse para no dañar las raíces y lograr un manto tupido y radiante en el jardín.
La altura ideal para cortar el césped en primavera
Durante la primavera, el césped del jardín atraviesa su etapa de mayor actividad biológica. De acuerdo con las recomendaciones técnicas de especialistas en jardinería, la altura óptima de corte para esta estación debe situarse entre los 3 y 5 centímetros, pudiendo extenderse hasta los 6 centímetros en zonas sombreadas.
Mantener este rango de altura aporta múltiples beneficios a la salud de tu espacio verde, ya que, por ejemplo, evita que los rayos solares incidan de forma directa sobre la tierra, reteniendo la humedad en el suelo por más tiempo.
Además, cortar el pasto demasiado al ras debilita la planta, dejándola vulnerable y expuesta a la aparición de parches secos o decolorados.
Como si todo esto fuese poco, tienes que saber que un manto de césped bien poblado y a la altura óptima impide que las semillas de malas hierbas reciban la luz necesaria para germinar.
El truco clave de los especialistas para manener el césped
Además de respetar la medida ideal, hay un principio fundamental que no podés pasar por alto en el jardín durante la primavera: la regla de un tercio.
Esta norma indica que nunca se debe cortar más de un tercio de la longitud total de la hoja del césped en una sola pasada. Si el pasto creció demasiado debido a las lluvias o riegos estacionales, lo conveniente es realizar el trabajo de forma progresiva con dos o tres días de diferencia hasta alcanzar la altura recomendada, evitando causarle un estrés térmico y nutricional a las plantas.
En pocas palabras
- Altura ideal: para el césped en primavera, la altura de corte debe ser entre 3 y 5 centímetros.
- Regla de un tercio: nunca se debe cortar más de un tercio de la longitud total de la hoja del césped por pasada.
- Beneficios: mantener la altura evita el daño a las raíces, retiene la humedad y previene el crecimiento de malezas.