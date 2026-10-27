Terror en las aulas: violento tornado destroza un colegio en Chile y activa la alerta máxima

Un violento e inusual tornado categoría EF-2 sorprendió este martes a la zona central de Chile y desató momentos de absoluta angustia, dejando tras de sí un tendal de destrozos, viviendas destruidas, personas heridas y la declaración de alerta máxima por parte de los organismos de emergencia.
El fenómeno meteorológico golpeó con furia la comuna de Requínoa, en la Región de O'Higgins, en el marco de un severo temporal que azota al país vecino y que mantiene en vilo a las autoridades tras el desborde de cauces e inundaciones urbanas.
Terror en una escuela ante la presencia del tornado
De acuerdo con los registros de la Dirección Meteorológica de Chile, el tornado alcanzó ráfagas de viento que se desplazaron entre los 179 y 218 kilómetros por hora.
Esta fuerza descomunal convirtió la jornadae escolar en una verdadera pesadilla, especialmente en el Colegio Tricahue, donde el evento azotó mientras los alumnos permanecían en las aulas.
Las imágenes y los testimonios tras el paso del viento dieron cuenta de la gravedad del cuadro: ráfagas que volaron techos completos, reventaron ventanales y provocaron colapsos estructurales en cuestión de segundos.
El propio alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, describió el panorama como devastador, señalando la "destrucción total" del gimnasio del establecimiento y severos daños en el resto del predio educativo.
A pesar de la magnitud de la tormenta, de manera preliminar se confirmó al menos una persona con lesiones leves dentro del balance general, en una jornada donde la rápida reacción de los docentes fue clave para evitar una tragedia.
Casas destruidas y Santiago bajo alerta roja
El impacto del tornado no se limitó al ámbito escolar. El primer relevamiento oficial registró más de 70 viviendas con daños de consideración y miles de usuarios que quedaron completamente a oscuras debido a la caída de líneas de alta tensión y postes de alumbrado público.
Ante la amenaza constante de deslaves y el desborde de quebradas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta roja para diez comunas precordilleranas, instando a la población a no salir de sus hogares y extremar los cuidados.
En pocas palabras
- Tornado EF-2: Un tornado categoría EF-2 azotó Chile, causando graves destrozos y heridos.
- Colegio afectado: El fenómeno destruyó el gimnasio y causó daños severos en el Colegio Tricahue.
- Alerta máxima: Se activó la alerta roja en varias comunas por deslizamientos y desbordes de cauces.