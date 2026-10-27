Terror en las aulas: violento tornado destroza un colegio en Chile y activa la alerta máxima

Esta fuerza descomunal convirtió la jornadae escolar en una verdadera pesadilla, especialmente en el Colegio Tricahue, donde el evento azotó mientras los alumnos permanecían en las aulas.

Ante la presencia del tornado, parte del establecimiento quedó destruída.

Las imágenes y los testimonios tras el paso del viento dieron cuenta de la gravedad del cuadro: ráfagas que volaron techos completos, reventaron ventanales y provocaron colapsos estructurales en cuestión de segundos.

El propio alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, describió el panorama como devastador, señalando la "destrucción total" del gimnasio del establecimiento y severos daños en el resto del predio educativo.

A pesar de la magnitud de la tormenta, de manera preliminar se confirmó al menos una persona con lesiones leves dentro del balance general, en una jornada donde la rápida reacción de los docentes fue clave para evitar una tragedia.

Casas destruidas y Santiago bajo alerta roja

El impacto del tornado no se limitó al ámbito escolar. El primer relevamiento oficial registró más de 70 viviendas con daños de consideración y miles de usuarios que quedaron completamente a oscuras debido a la caída de líneas de alta tensión y postes de alumbrado público.

Ante la amenaza constante de deslaves y el desborde de quebradas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta roja para diez comunas precordilleranas, instando a la población a no salir de sus hogares y extremar los cuidados.